L'Usb ha indetto uno sciopero per gli operatori dei Musei Civici di Milano.

Lo sciopero dei dipendenti dei Musei Civici di Milano, organizzato dall’Unione Sindacale di Base (Usb), è programmato per domenica 3 dicembre 2023. La protesta è volta a ottenere l’implementazione del contratto Federculture.

Il sindacato informa che il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciato contro l’adozione del contratto Servizi Fiduciari nei musei civici milanesi.

Critiche e richieste del sindacato per lo sciopero dei Musei Civici

Secondo l’Usb, nel capitolato d’appalto il Comune di Milano richiede un “servizio qualificato di accoglienza con conoscenza delle lingue straniere come requisito minimo”, mentre il secondo livello operativo del contratto Multiservizi riguarda una “messa in atto di mera e passiva sorveglianza”. Il sindacato critica tale situazione definendola una “degradazione del lavoro svolto dagli operatori museali“.

L’Usb ora chiede al Comune di Milano di applicare il contratto Federculture alle cooperative e alle aziende appaltatrici, con l’impegno di destinare risorse adeguate per evitare che nei musei cittadini vi siano “lavoratori sottopagati”, come già promesso verbalmente.

Pertanto, è stato proclamato uno sciopero per l’intera giornata di domenica 3 dicembre, con la richiesta principale di applicare il contratto Federculture.

Appello a Palazzo Marino in merito allo sciopero

Il sindacato di base, l’Unione Sindacale di Base (Usb), rivolge un pressante appello a Palazzo Marino affinché cambi atteggiamento e non continui a escludere la sigla sindacale, diventata la più rappresentativa tra i lavoratori dei Musei Civici di Milano. La richiesta di dialogo aperto e collaborativo è fondamentale per affrontare le problematiche che coinvolgono il personale museale e per trovare soluzioni che garantiscano condizioni lavorative eque e dignitose. L’Usb auspica che Palazzo Marino apra le porte al confronto, promuovendo una discussione costruttiva e orientata al miglioramento delle condizioni professionali degli operatori museali. Solo attraverso un dialogo inclusivo sarà possibile superare le attuali criticità e costruire un ambiente di lavoro più sano e soddisfacente per tutti i dipendenti dei Musei Civici di Milano.