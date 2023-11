Ragazzo al telefono sul cofano di una Ferrari in movimento: il video

Ecco il video del ragazzo che girava a Milano seduto sul cofano di una Ferrari.

Un video che ha rapidamente guadagnato popolarità su Instagram mostra un giovane seduto con disinvoltura sul cofano posteriore di una Ferrari in movimento per le strade del centro di Milano. La Ferrari si fa strada tra le vie cittadine mentre il giovane viaggiatore, seduto sul cofano, pende con le gambe davanti alla targa posteriore.

Attira l’attenzione dei passanti e il suo video finisce sui social

L’insolita scena attira l’attenzione di alcuni passanti, a differenza del protagonista che, a differenza degli astanti, indossa solo una maglietta nonostante le basse temperature.

Il giovane, con telefono in mano e gambe incrociate, dimostra una straordinaria nonchalance mentre utilizza la Ferrari come se fosse una sedia. L’auto che segue la scena sembra essere complice della bravata, forse filmando appositamente per condividere l’atto audace con il pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Automoto.it (@automoto_it)

Ragazzo sul cofano della Ferrari: le infrazioni commesse dal veicolo

Nel video, la telecamera cattura anche un’altra infrazione: la Ferrari attraversa un semaforo rosso e svolta a destra. La clip è diventata virale sui social nelle ultime ore, registrando il momento eccezionale alle Colonne di Milano.

La situazione si svolge tra corso di Porta Ticinese e le Colonne, e la supercar rossa non esita nemmeno a disattendere le norme del traffico, aggiungendo ulteriore suspance al video. In un contesto inusuale e audace, il giovane vestito di nero continua a parlare al telefono mentre pende in modo disinvolto dalla Ferrari in movimento nella zona di Porta Ticinese.