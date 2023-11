Lezioni sospese nella scuola media Galileo Galilei a causa di un attacco da parte di vandali.

Urina e feci sparsi sui banchi: la scuola subisce atti vandalici. Questo spiacevole episodio è avvenuto a San Donato Milanese e rappresenta la terza incursione vandalica in soli dieci giorni.

L’attacco dei Vandali alle scuole media Galileo Galilei

Lunedì mattina è stata scoperta una scena di devastazione all’interno della scuola media Galilei di San Donato Milanese, situata in via Croce Rossa. Gli atti vandalici includono urina e feci sui banchi, residue tracce di piccoli incendi e aule completamente disordinate. A causa di questa situazione, i 380 studenti sono stati costretti a tornare a casa in quanto la struttura non era agibile.

Non si tratta del primo attacco

Non è la prima volta che la scuola è stata presa di mira recentemente, ma la settimana precedente si era verificato solo un disordine nel materiale. Questa volta, invece, tutte le aule sono state danneggiate e non è ancora chiaro se la scuola potrà riaprire già il martedì successivo. I danni sono notevoli e includono non solo urina e feci tra i banchi, ma anche segni di piccoli incendi. In aggiunta, sono stati trovati cartelloni strappati, banchi ribaltati e rotoli di carta igienica sparsi ovunque.

Interruzione lezioni, di Teatrando e degli “Open Day”

Gli “open day” erano programmati per giovedì 30 novembre e sabato 2 dicembre, offrendo opportunità di visite per i potenziali futuri studenti della scuola. Tuttavia, a causa della devastazione, non è garantito che questi eventi si possano tenere come programmato.

Il dirigente scolastico, Enrico Sartori, ha inoltre comunicato alle famiglie tramite una circolare che la sospensione delle lezioni non ha ancora una data di conclusione definita, poiché sarà necessario “sanificare tutte le aule e ripristinare l’ordine nella scuola”. Inoltre, è stata sospesa l’attività del progetto pomeridiano ‘Teatrando‘.