Stupro in stazione Centrale: il giudice emette una condanna a 8 anni

L'uomo è stato condannato a 8 anni di carcere per lo stupro in stazione centrale

Lo scorso aprile, un uomo di nazionalità marocchina senza fissa dimora di 27 anni è stato condannato a 8 anni di carcere per aver violentato una turista nell’ascensore della Stazione Centrale di Milano.

La dinamica dell’aggressione e il provvedimento del gup

La vittima, una donna di 36 anni in viaggio da Norvegia a Parigi, è stata attaccata alle 6 del mattino del 27 aprile mentre si dirigeva verso gli ascensori per raggiungere i binari. Il giudice Silvia Perrucci ha emesso la condanna in risposta alla richiesta della pm Alessia Menegazzo.

Nonostante fosse munita di bagagli, la donna è stata aggredita dall’uomo, che ha perpetrato lo stupro all’interno dell’ascensore. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno guidato le indagini della Polfer. Nonostante le percosse subite, la vittima ha cercato di attivare l’allarme presente nell’ascensore e ha poi miracolosamente sfuggito al suo aggressore, chiedendo aiuto.

La reazione della Polfer e la testimonianza del colpevole

La Polfer è stata allertata da una guardia giurata che ha trovato la vittima in uno stato di shock. Durante l’udienza di convalida, il condannato ha cercato di giustificare l’aggressione affermando che si trattava di rapporti sessuali consensuali, sostenendo di aver avuto una relazione con la donna iniziata quattro giorni prima.