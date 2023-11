La manifestazione contro la violenza sulle donne è stata spostata in Largo Cairoli a Milano.

Sabato 25 novembre, alle ore 11, prenderà il via il corteo commemorativo in memoria di tutte le donne che hanno perso la vita in largo Cairoli. La protesta contro la violenza di genere si svolgerà in questo luogo simbolico.

Originariamente programmato in piazza della Scala, il presidio “Il patriarcato uccide” è stato spostato in via Beltrami/Largo Cairoli alle 11. Questa decisione è stata presa per dare maggiore risonanza al messaggio contro la violenza di genere.

Crescita preoccupante dei numeri: manifestazione in memoria delle vittime

Il 25 novembre si terrà la manifestazione in memoria delle donne vittime di violenza. La presidente del consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, sottolinea che la violenza di genere è un problema trasversale, che colpisce tutte le fasce di età, classi sociali e contesti culturali. È un problema che non può essere più ignorato.

Elena Buscemi esorta a “superare le ideologie e gli steccati mentali”, chiedendo con forza ai rappresentanti parlamentari di agire per contrastare un fenomeno purtroppo in crescita. Il sindaco Beppe Sala commenta che è necessario riflettere su come affrontare la situazione, sottolineando l’urgenza di un cambiamento.

Ricordi tragici: i casi di Sofia Castelli e Giulia Tramontano

Ad ogni nuovo caso di violenza di genere, la comunità torna a ricordare quelli precedenti che hanno segnato la cittadinanza. A Milano e nell’hinterland, è difficile dimenticare i recenti casi di Sofia Castelli, uccisa dal suo ex fidanzato a Cologno Monzese, e Giulia Tramontano, che ha subito la stessa sorte a Senago.