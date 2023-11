Perde il controllo della propria auto all'incrocio con via Tibaldi e provoca un grave incidente stradale.

Si tratta del secondo incidente nel giro di pochi giorni. Un giovane di 27 anni è stato protagonista di un incidente stradale in via Bazzi a Milano, all’incrocio con via Tibaldi, mentre si trovava alla guida della propria auto.

Dinamica dell’incidente stradale tra via Bazzi e Tibaldi

L’individuo, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, causando uno schianto. L’incidente, avvenuto autonomamente senza coinvolgimento di altri, si è verificato all’incrocio tra viale Tibaldi e viale Toscana, precisamente in via Carlo Bazzi.

L’evento è avvenuto intorno alle 5.30, e tempestivamente un’ambulanza e un’auto medica dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono intervenute sul luogo, classificando l’intervento come codice giallo.

Le condizioni del 27enne

Nonostante il paziente fosse sveglio, le sue condizioni sono risultate gravi a causa di un notevole trauma alla gamba. Successivamente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Ancora in corso i rilievi stradali

La polizia locale ha assunto la responsabilità della gestione del traffico e dei rilievi sull’incidente. Gli agenti hanno agevolato l’operato del personale medico e dei vigili del fuoco, garantendo un intervento sicuro sul luogo dell’incidente.