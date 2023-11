Arrestati i ladri di appartamento: in sei mesi hanno colpito ben otto volte

Arrestati i ladri mentre scalavano la facciata di un edificio per derubare un appartamento

Due serbi, di 21 e 26 anni, insieme a un italiano di 22 anni sono stati arrestati in seguito alla loro identificazione attraverso l’utilizzo di una BMW impiegata in tutti gli episodi criminali. La banda di ladri da appartamento ha colpito otto volte nel periodo compreso tra l’autunno del 2022 e la primavera del 2023, interessando sia il centro della città che i quartieri semiperiferici.

L’operazione di arresto condotta dal commissariato Centro

L’operazione di arresto è stata condotta due giorni fa dagli agenti del commissariato Centro, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. Gli arrestati, insieme a un ventenne croato, hanno tenuto in scacco la città con il loro modus operandi, ricevendo ora le giuste conseguenze legali.

Le azioni degli investigatori si sono sviluppate in diverse location, tra cui il campo nomadi di Castellazzo de Stampi, una villetta di Bollate, un appartamento in via Console Marcello, e il campo nomadi di via Monte Bisbino. L’operazione ha coinvolto circa trenta agenti del commissariato di piazza San Sepolcro, in collaborazione con colleghi provenienti dai commissariati Quarto Oggiaro e Reparto Mobile, oltre ai carabinieri della stazione di Corbetta.

L’inizio delle indagini

L’inizio delle indagini risale al furto avvenuto più di un anno fa in un edificio di via Rovello, vicino a piazza Cordusio. In quell’occasione, i ladri hanno portato via refurtiva del valore di oltre 100mila euro, compreso un orologio Cartier Panthere del valore di circa 9mila euro, e gioielli di considerevole valore. Le telecamere hanno ripreso uno dei ladri mentre scalava la facciata del palazzo, mentre un complice faceva da “palo” in strada.

Identificata l’auto, gli agenti hanno potuto seguire la banda nei successivi furti. Il secondo colpo è avvenuto a novembre 2022, nello stesso edificio di via Rovello, ma i ladri sono rimasti a mani vuote. Altri furti hanno interessato diverse zone della città nei mesi successivi, con il gruppo che ha messo a segno colpi consistenti, rubando orologi e gioielli per un totale di circa 200mila euro.

L’arresto dei ladri di appartamento

L’attività investigativa ha coinvolto l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, l’uso di intercettazioni telematiche e ambientali, nonché l’analisi dei tabulati telefonici. Un cittadino cinese di 43 anni è stato coinvolto in uno dei furti, fornendo informazioni al gruppo sulla presenza di una cospicua somma di denaro a casa di un connazionale. Attualmente, un cittadino serbo di 28 anni risulta irreperibile e sarà sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Milano.