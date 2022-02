Antifurto di ultima generazione: indispensabile a Milano

Verisure è il sistema di allarme per casa e business n°1 in Italia: il suo antifurto di ultima generazione, moderno e smart, garantisce massima sicurezza.

Verisure è il sistema di allarme per casa e business n°1 in Italia: il suo antifurto di ultima generazione, moderno e smart, garantisce massima sicurezza.

Lasciare incustodita la propria casa per giorni si rivela spesso un problema. Il furto in appartamento infatti è uno dei problemi più diffusi in Italia: mettere in sicurezza la nostra casa e proteggerla da ladri e malintenzionati è oggi fondamentale. Per chi vuole fare affidamento su massima qualità e completa sicurezza, l’antifurto Verisure è un’eccellenza sul mercato.

A molti capita di mettere in sicurezza l’abitazione prima di assentarsi per un viaggio o per motivi di lavoro, ma la prudenza non è mai troppa. I malintenzionati più esperti monitorano i movimenti di chi quella casa la vive quotidianamente e appena possono passano in azione. A molte persone, sfortunatamente, è capitato di rincasare e trovare una brutta sorpresa, con l’appartamento messo a soqquadro e i propri beni preziosi – a cui si aggiunge l’importante valore affettivo – completamente spariti. Difficile poi rintracciare i delinquenti, che il più delle volte riescono abilmente a far perdere le proprie tracce.

Sistemi affinati e di prima qualità garantiscono massima affidabilità. Verisure lo conferma: è il sistema di allarme per casa e business n°1 in Italia. Rapidità, competenza, professionalità ed efficienza sono alcuni dei punti di forza di un brand che da anni offre massima sicurezza per la tua casa e il tuo business, disponendo di sistemi d’allarme e soluzioni di videosorveglianza all’avanguardia.

Abitare a Milano: come mettere in sicurezza la propria casa

Secondo i dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Milano è una delle città meno sicure d’Italia a causa dell’alto numero di furti e reati. Per chi abita nella città meneghina mettere in sicurezza la propria casa si rivela di primaria importanza. I cittadini milanesi sono sempre affaccendati tra la frenesia quotidiana, gli impegni di lavoro e i numerosi appuntamenti. Per questo motivo, si trovano spesso lontano dal proprio appartamento. I ladri, che generalmente ben conoscono gli spostamenti delle proprie vittime, se ne approfittano, facendo irruzione in casa e rubando denaro, gioielli e altri beni preziosi.

L’antifurto Verisure è la soluzione a tutto questo. Si tratta di un antifurto monitorato e altamente tecnologico, evoluto, smart e ultra moderno. Verisure, azienda leader in Europa per gli impianti di sicurezza monitorati, offre ai clienti dispositivi che garantiscono:

Più barriere di protezione ;

; La possibilità di gestire l’antifurto e monitorare telecamere di sicurezza dallo smartphone via app ;

e ; Pulsanti SOS a portata di click;

a portata di click; Sofisticati sistemi per bloccare i furti nel caso in cui il ladro riuscisse a eludere tutte le barriere, come un dispositivo nebbiogeno.

I sistemi di allarme meno evoluti fanno scattare una sirena per spaventare il ladro durante il suo tentativo di effrazione. Oggi, tuttavia, i sistemi di sicurezza più sofisticati includono un maggior numero di funzionalità. L’antifurto Verisure, inoltre, è 100% wireless, completo di tecnologia anti-inibizione del segnale e controllabile dall’app My Verisure Italia.

A Milano troppi furti: i dati

Gli ultimi dati dimostrano che i furti nel capoluogo lombardo raggiungono numeri ancora troppo alti. Le cifre sono state raccolte dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno.

Milano è la prima città d’Italia per furti. Solo nel 2020, quando il lockdown per mesi ha costretto la gente chiusa in casa, sono stati segnalati 72.443 furti. Milano è così al primo posto per reati denunciati, con 159.213 reati nel 2020, ed è al secondo posto per furti in negozi (57.490).

Antifurto Verisure, il sistema di ultima generazione per proteggere la tua casa dai ladri

I milanesi che vogliono mettere in sicurezza la propria casa, proteggendola dai molti malintenzionati che sono sempre in agguato, devono servirsi di un sistema di ultima generazione.

Verisure fa al caso loro: il modernissimo antifurto progettato dall’azienda si rivela uno strumento imprescindibile per la sicurezza del proprio appartamento. Infatti, diversi dispositivi e servizi entrano in gioco per assicurare una triplice barriera di protezione. In particolare:

La prima barriera di protezione è costituita dagli Shock Sensor. Si tratta di appositi sensori per porte e finestre che rilevano la presenza di un ladro ancora prima che riesca a entrare in casa. Si attiva così la sirena e viene inviato un segnale alla Centrale Operativa Verisure. Gli Shock Sensor sono dotati di doppio sensore per colpi e vibrazioni: grazie al filtro di vibrazioni ambientali, distinguono le azioni della natura da quelle effettivamente compiute dai ladri; A costituire la seconda barriera di protezione sono i sensori di movimento con fotocamera a colori e flash. Appena viene rilevata un’intrusione, il dispositivo scatta 5 immagini dell’evento, le quali vengono automaticamente inviate alla Centrale Operativa. I sensori di movimento Verisure sono dispositivi wireless da interno a infrarossi passivo (PIR). Grazie a questa tecnologia, i sensori rilevano la variazione della temperatura ambientale e riconoscono la presenza di una persona, differenziandola da piccoli animali o oggetti. I sensori proteggono fino a 8 metri di distanza, con un raggio di azione di 110° x 90°. La Centrale Operativa risponde entro 60”, verifica le foto e si connette all’audio del Pannello di Controllo. In questo modo effettua una doppia verifica per immagini e audio degli scatti d’allarmi per scartare fino al 99,8% dei falsi allarmi e intervenire prontamente: La terza barriera di protezione consiste nell’intervento immediato per bloccare il furto. In caso di intrusione verificata, la Centrale Operativa invia in loco Guardie Giurate territoriali e allerta le Forze dell’Ordine (o altri Servizi d’Emergenza, a seconda dell’evento). Nell’attesa che le autorità arrivino sul posto, viene bloccato immediatamente il furto mediante l’attivazione dell’allarme fumogeno ZeroVision installato in casa. Quest’ultimo emette un denso fumo (che non sporca, non rovina i mobili ed è certificato atossico per persone e animali) capace di azzerare la visibilità in soli 45”, inducendo il ladro alla fuga.

Per chiunque ne sia interessato, è possibile calcolare un preventivo gratuito sul sito ufficiale dell’azienda, www.verisure.it.

Verisure, l’azienda leader in Europa offre professionalità e competenza

A proteggere la tua casa e la tua famiglia ci pensa il sistema di allarme Verisure, che monitora l’esterno e l’interno dell’abitazione attraverso sensori perimetrali e volumetrici, sensori per porte-finestre e telecamere di videosorveglianza full HD con Intelligenza Artificiale per esterno e interno. Verisure, inoltre, è l’unico antifurto che dispone del fumogeno ZeroVision, in grado di creare una condizione di visibilità zero e bloccare il furto in 45 secondi. Non solo: l’antifurto è completamente personalizzabile a seconda dei bisogni di protezione e dei desideri del cliente. In base alle diverse caratteristiche della casa, è possibile scegliere la soluzione più adatta. Oltre 2.000 professionisti si occupano della sicurezza tua e dei tuoi cari, garantendo la propria disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Verisure è la multinazionale nata a Malmo, in Svezia, nel 1988, e presente in 16 Paesi d’Europa e America Latina. Oggi vanta 4 milioni di clienti e 20.000 dipendenti in tutto il mondo. È arrivata in Italia nel novembre 2013 e finora ha conquistato la fiducia di oltre 191.000 clienti, offrendo circa 2.000 posti di lavoro. Per Verisure, la sicurezza è un diritto umano fondamentale: lavora con la mission di garantire a tutti il diritto di sentirsi sicuri e protetti offrendo la migliore protezione possibile, grazie ad un sistema ad alta sicurezza specifico per la protezione di case e negozi.