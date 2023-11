Un treno avvolto dal fumo ha scatenato il panico in stazione a Rogoredo. Ancora in corso le indagini sulle cause dell'incendio.

Nella tranquilla mattinata del 20 novembre, la stazione di Rogoredo è stata teatro di un evento che ha generato apprensione e preoccupazione tra i viaggiatori. Il treno Trenitalia, appena giunto al binario 5, ha improvvisamente visto il suo scenario trasformarsi in una scena avvolta da una fitta nube di fumo grigio.

Evacuazione tempestiva del treno

Questo incidente ha scatenato momenti di paura e tensione tra i passeggeri a bordo del convoglio. Le procedure di emergenza sono state attivate prontamente, con il personale ferroviario che ha coordinato l’evacuazione immediata dei viaggiatori. Nonostante la drammaticità dell’evento, fortunatamente, non si sono registrati né feriti né intossicati tra i passeggeri. Il rapido intervento del personale ha contribuito a evitare potenziali situazioni di pericolo.

Incendio a Rogoredo: le indagini sono ancora in corso

Al momento, le cause che hanno generato la densa nube di fumo grigio restano avvolte nel mistero. Tuttavia, l’area da cui sembrava originare il fumo era prossima alle ruote del treno. Gli esperti e le autorità competenti stanno conducendo un’indagine accurata per determinare l’origine dell’incidente e per garantire che situazioni simili possano essere prevenute in futuro.

Temporanea interruzione della routine nella stazione di Rogoredo

La stazione di Rogoredo, solitamente affollata da viaggiatori che si spostano per lavoro o svago, ha visto temporaneamente interrotta la normale routine quotidiana. Le squadre di soccorso, compresi i vigili del fuoco e il personale medico, sono intervenute prontamente, anche se, per fortuna, non è stato necessario l’intervento del personale del servizio di emergenza medica 118.