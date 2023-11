Un 37enne è stato arrestato all'Hotel Gallia per possesso di arma abusiva. Era una pistola calibro 9.

Un individuo di 37 anni, di origine calabrese, è stato arrestato giovedì notte a Milano con l’accusa di detenzione abusiva di un’arma clandestina.

L’episodio in breve

Il suo incontro con la legge è iniziato verso l’1.30 quando la polizia ha effettuato un controllo su tre uomini di nazionalità albanese fuori dall’hotel Gallia, un prestigioso albergo situato a breve distanza dalla stazione Centrale.

Dopo aver verificato che il gruppo aveva prenotato una stanza nell’hotel, gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo. All’interno della camera, hanno individuato il 37enne, che ha consegnato spontaneamente 22 grammi di marijuana. Questo gesto lo ha reso soggetto a un’indagine per spaccio di sostanze stupefacenti.

Tuttavia, la situazione si è complicata ulteriormente quando dalla borsa dell’uomo è emersa una pistola Beretta con matricola abrasa. L’arma è stata immediatamente sequestrata e sarà oggetto di analisi per determinare se è stata utilizzata in precedenza e quando.

Trovato all’Hotel Gallia con una pistola: le ragioni sono sconosciute

Il 37enne, attivo nel settore della compravendita di auto usate, ha spiegato di essere giunto da Roma per un appuntamento di lavoro. Tuttavia, rimane ancora da chiarire il motivo per cui portasse con sé un’arma da fuoco, sollevando interrogativi sulla sua presenza in questa situazione.

Nel corso della verifica, è emerso che uno dei compagni di stanza, un albanese di 34 anni, è stato arrestato a causa di un ordine di carcerazione pendente legato a una serie di condanne per furti.

Il caso presenta molte sfaccettature e domande aperte, e l’indagine continuerà a fare luce su questo arresto notturno a Milano.