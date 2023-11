A causa di alcune manifestazioni, l'11 e il 12 novembre verranno chiuse diverse strade

Nel corso del prossimo weekend, il 11 e 12 novembre 2023, vi sono in calendario alcune manifestazioni, e come di consueto, è prevista la chiusura di molte strade di Milano. L’elenco completo delle strade chiuse è stato pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Milano e comprende diverse manifestazioni, tra cui cortei, una biciclettata e una sfilata di auto storiche. Ecco quali sono le strade chiuse per l’11 e 12 novembre 2023.

Maratona della pace – Sabato 11 novembre, dalle 9:00

Il punto di ritrovo sarà nel Parco Formentano di via Cadore. Il percorso attraverserà via Cadore, piazzale Libia, via Tiraboschi, via Lazzaro Papi, corso Lodi, piazzale Corvetto, viale Martini e piazzale Gabrio Rosa.

Manifestazione – Sabato 11 novembre, dalle 14:00 alle 15:00

Il ritrovo è previsto in piazza Duca D’Aosta alle 14:00. Saranno chiuse le seguenti strade via Vitruvio, piazza Lima, via Plinio, viale Abruzzi, viale Enrico Noè, piazzale Gabrio Piola, via Spinoza e piazza Leonardo da Vinci.

Biciclettata – Domenica 12 novembre, dalle 8:00

La partenza sarà da via Ampére 59, con un percorso che includerà via Colombo, piazza Guardi, via Canaletto, viale Argonne, via Negroli, viale Corsica, via Repetti, via Marco Bruto, piazza Ovidio, via Salomone, via Merezzate, via Medici del Vascello, via Manzù, piazza Modotti, via Russolo, via Orwell, via Rogoredo, dove i partecipanti percorreranno la pista ciclabile fino al confine comunale. Il rientro sarà in via Ampère 59 a partire dalle 14:00, passando per via Corelli, via Tucidide, via Ortica, via Bistolfi, via Console Flaminio, viale Rimembranze di Lambrate, via Scevola, via Pini, via Rombon, piazza Gobetti, via Vallazze e via Ampère.

Sfilata di auto storiche – Domenica 12 novembre, dalle 10:00

In occasione della sfilata di auto storiche, saranno chiuse le seguenti strade: via Marina, via Palestro, corso Venezia, via Serbelloni, via Cappuccini, viale Majno, viale Bianca Maria, piazza 5 Giornate, corso di Porta Vittoria, via Battisti, via Visconti di Modrone, corso Monforte, piazza San Babila, corso Matteotti, via San Pietro all’Orto, via Verri, via Sant’Andrea, via Senato, piazza Cavour, via Fatebenefratelli, via Pontaccio, via Tivoli, Foro Bonaparte, largo Cairoli, via Camperio, via Meravigli, corso Magenta, via San Nicolao, via Carducci, largo d’Ancona, corso Magenta, via Zenale, via San Vittore, via Bandello, corso Magenta, piazzale Baracca, corso Vercelli, piazza Piemonte, via Buonarroti, piazza Giulio Cesare, viale Ezio, viale Berengario, viale Eginardo e viale Scarampo.