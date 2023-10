Tutti i dettagli sulle strade chiuse il 28 e 29 ottobre 2023

Durante il prossimo weekend del 28 e 29 ottobre, alcune strade di Milano subiranno temporanee chiusure al traffico a causa di vari eventi e manifestazioni. Vi saranno quindi disagi nella mobilità. Ecco un riepilogo delle strade chiuse il 28 e 29 ottobre, e dei relativi eventi:

Un itinerario comprendente diverse strade verrà chiuso per consentire il passaggio di bus storici. Questo percorso inizia da via Predil, attraversa piazza Loreto, prosegue su corso Buenos Aires e termina presso la stazione di Lambrate.

Data e orario: Sabato 28 ottobre dalle 10. Corteo

Un corteo attraverserà il centro di Milano con il seguente itinerario: inizia da via Beltrami, passa per largo Cairoli, attraversa via Dante (area pedonale e marcia tram), prosegue su piazza Cordusio, arriva a piazza del Duomo, attraversa la galleria Vittorio Emanuele e termina in piazza della Scala.

Data e orario: Domenica 29 ottobre dalle 10. Processione

Una processione seguirà un itinerario che inizia da via Larga (con alcune parti in contromano), passa per via S. Clemente, raggiunge piazza Fontana, prosegue su via Martini, arriva a piazza del Duomo e fa ritorno in piazza Santo Stefano seguendo lo stesso percorso all’indietro.

Data e orario: Domenica 29 ottobre dalle 17.30. Sfilata in maschera

Una sfilata in maschera attraverserà Milano con il seguente itinerario: parte da via Marino, prosegue su via San Raffaele, arriva in piazza del Duomo, prosegue su via dei Mercanti, passa per piazza Cordusio, via Dante, largo Cairoli, via Beltrami e termina in piazza Castello.

Data e orario: Domenica 29 ottobre dalle 13. Manifestazione

Una manifestazione causerà la chiusura di alcune strade, seguendo il percorso che inizia da via Vittor Pisani, attraversa piazza della Repubblica, continua su viale Città di Fiume, prosegue per i Bastioni di Porta Venezia, arriva a piazzale Oberdan, attraversa corso Venezia e termina in piazza San Babila.