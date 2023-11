Il comune emetterà un bando per 450 nuovi taxi, ma vorrebbe che la Regione facesse la sua parte per arrivare a mille

Il Comune di Milano e la Regione sono attualmente coinvolti in un dibattito riguardo alle nuove licenze per i taxi. Si prevede l’emissione di un bando per 450 nuove licenze emesso dal Comune, ma l’obiettivo di raggiungere mille nuovi taxi per Milano crea tensioni.

Il comune mette al bando 450 licenze

Il Comune di Milano intende pubblicare un bando per l’assegnazione di 450 nuovi taxi a Milano, seguendo una nuova legge governativa. Tuttavia, l’obiettivo dichiarato dal Comune è di arrivare a mille nuove licenze. Il sindaco Beppe Sala vorrebbe coinvolgere anche la Regione nella procedura “canonica”.

Il punto di vista della Regione e la risposta del sindaco Sala

Il sindaco Sala esprime la necessità che la Regione adotti la procedura standard per concedere le licenze, affermando che è fondamentale che entrambe le istanze lavorino insieme per raggiungere l’obiettivo di mille nuovi taxi.

La risposta del governatore Attilio Fontana pone l’accento sulla possibilità del sindaco di utilizzare il provvedimento del governo per raggiungere il numero desiderato di mille taxi.

Il sindaco sottolinea la complessità della situazione, considerando le preoccupazioni e le esperienze dei tassisti esistenti. La tensione sembra derivare dalla necessità di bilanciare l’espansione del numero di taxi con le preoccupazioni delle persone già attive nel settore.