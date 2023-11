Morto camionista 55enne in un incidente sulla A50 di Milano.

Nella notte fra giovedì 9 e venerdì 10 novembre sulla A50 di Milano si è consumato un tragico incidente, che ha coinvolto un camionista 55 enne e un conducente di auto di 51 anni. Il primo è morto sul colpo, a seguito dello schianto con l’automobile, mentre il secondo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo.

Incidente sulla A50: morto camionista di 55 anni

L’incidente è avvenuto sulla tangenziale Ovest di Milano, all’altezza della barriera di Milano Ghisolfa, pochi minuti prima dell’una. Subito sono stati allertati i soccorsi, tuttavia le due ambulanze e le due automediche non sono state in grado di salvare il camionista, morto sul colpo, dopo essere stato sbalzato fuori dal suo veicolo. Ancora non si hanno notizie circa le condizioni di salute del conducente 51 enne trasportato in ospedale.

I vigili del fuoco e la polizia stanno ora lavorando di concerto per riuscire a ricostruire la dinamica dei fatti, la quale appare al momento ancora del tutto oscura.