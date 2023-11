Top 5 delle migliori estetiste di Milano

Milano, la città famosa per la sua eleganza, la moda e il design, vanta un notevole spazio anche nell’industria della bellezza. A Milano si possono trovare le migliori estetiste e i migliori centri estetici, luoghi che offrono una vasta gamma di trattamenti e servizi dedicati al miglioramento della salute e della bellezza della pelle, dei capelli e del corpo.

Ballard & Fant una dei migliori centri estetici a Milano

Il centro estetico Ballard & Fant è situato in viale Piave 6, a pochi passi da Porta Venezia. Questo locale di design, caratterizzato da colori vivaci, è l’ideale per chi desidera ristabilire vitalità e benessere alla pelle del viso. Dai trattamenti idratanti più basilari a quelli anti-età, fino al peeling con acidi ed estratti della frutta, ogni servizio viene eseguito con estrema attenzione, con una valutazione preliminare dello stato della pelle attraverso un accurato check-up. Sono disponibili anche diverse tecnologie, tra cui la richiestissima microdermoabrasione, eseguita in modo delicato per poterla applicare anche alle pelli più sensibili. Sono inoltre offerti servizi altamente specializzati per ciglia e sopracciglia, compreso il make-up permanente.

Kult Milano

Il centro estetico Kult Milano si trova in corso San Gottardo 3. Questa beauty room rappresenta un punto di riferimento di eccellenza per chi desidera sottoporsi all’epilazione definitiva. Il centro è attrezzato per affrontare i principali inestetismi del viso, tra cui acne e perdita di compattezza cutanea, e offre una vasta gamma di massaggi per il corpo, tra cui quelli basati sulla filosofia ayurvedica e sull’aromaterapia. È inoltre disponibile un massaggio specifico per donne in gravidanza.

Rino Beauty Sun Center tra le migliori estetiste a Milano

L’istituto di bellezza Rino Beauty Sun Center si trova in via Chiaravalle 14, nel centro storico. Questo centro è particolarmente raccomandato per i trattamenti del corpo, oltre che per il suo solarium, che utilizza sistemi abbronzanti in grado di replicare gli effetti naturali del raggio solare. Per quanto riguarda i servizi tecnologici per la pelle del viso, vanno dalle terapie all’ozono alla radiofrequenza “classica”. Tuttavia, la vera forza di questo centro di bellezza risiede nei trattamenti del corpo, con particolare menzione per il “Beauty Body Food” che offre consigli da parte delle beauty coach sui principi attivi naturali da assumere per risolvere i vari inestetismi della pelle corporea.

Un consiglio: se desiderate un viso immediatamente più fresco e radioso, potrete consultare le beauty coach in merito all'”inflamaging”.

Dhermodesign

Il centro estetico Dhermodesign si trova in un cortile della vecchia Milano, in via Castel Morrone 19. La dermopigmentazione e la laminazione di ciglia e sopracciglia con cheratina e vitamine sono le specialità di questo istituto di bellezza. Ad esempio, se avete bisogno di “aggiustare” sopracciglia diradate o irregolari, qui viene utilizzata la tecnica manuale del microblading, che vi consentirà di ottenere la forma desiderata. In questo centro troverete anche una vasta gamma di trattamenti per il viso e il corpo, e avrete persino l’opportunità di seguire lezioni di yoga e Pilates.

Migliori estetiste: Yanabeautè a Milano

L’istituto estetico Yanabeautè si trova in via Mercato 5, nella zona di Brera. Per chi desidera abbinare trattamenti estetici a quelli di medicina estetica, Yanabeautè rappresenta uno dei punti di riferimento principali a Milano. È interessante notare che offrono un check-up gratuito della pelle, effettuato con una microcamera ad alta precisione, in grado di rilevare inestetismi, cause e cure della pelle. Inoltre, per rafforzare tessuti e ossa, il centro offre l'”Infusion Therapy”, che prevede vere e proprie flebo di vitamine da programmare con l’aiuto di uno specialista.