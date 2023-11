Scoppia un incendio di origini ignote in Via Armellini, e muore una donna anziana di 92 anni

Un incendio è divampato in un’abitazione situata in via Armellini 10, al terzo piano, intorno alle 13:30. Le cause dell’incendio rimangono ancora da chiarire.

La proprietaria dell’abitazione, una donna anziana di 92 anni, è deceduta nell’incendio. Le fiamme si sono concentrate principalmente nel soggiorno dell’appartamento.

La vittima di questa tragedia è Giuseppina Manzoni, l’anziana residente. L’incendio si è sviluppato mercoledì 8 novembre, poco dopo le 13:30, in un edificio situato a breve distanza dalla stazione metropolitana di Affori.

Purtroppo, la signora Manzoni non è riuscita a fuggire in tempo e ha subito gravi ustioni nel tentativo. L’anziana, purtroppo, muore nell’incendio.

Al momento, non è stato possibile determinare con certezza cosa abbia scatenato l’incendio. Le indagini sono ancora in corso.

Intervento delle autorità

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio sono giunti i vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, il distaccamento Benedetto Marcello, il comando centrale e il nucleo speleo-alpino-fluviale per affrontare l’emergenza e cercare di salvare la vita della signora Manzoni.