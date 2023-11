Il sindaco Sala annuncia l'impossibilità di ristori durante il maltempo che colpisce Milano

Il maltempo che ha colpito Milano ha lasciato dietro di sé danni considerevoli, ma il sindaco Giuseppe Sala ha dichiarato l’impossibilità di garantire ristori per i commercianti colpiti dagli eventi meteorologici. In risposta alla situazione critica, il sindaco ha evidenziato la necessità di aspettare eventuali decisioni del governo in merito agli aiuti economici.

La città di Milano ha subito danni per oltre 11 milioni di euro a causa delle esondazioni del fiume Seveso e del maltempo continuato. Il sindaco Sala ha sottolineato che, al momento, non sono previsti ristori, in particolare per i commercianti che hanno subìto gravi danni ai loro negozi. L’attenzione ora è focalizzata sul governo, in attesa di capire se verranno adottate misure economiche a sostegno di commercianti e privati.

Maltempo, Sala: “Vediamo se il governo prenderà decisioni”

Il sindaco ha dichiarato: “Sui commercianti io non saprei cosa dire perché noi certamente non possiamo garantire nessun tipo di ristoro. Vediamo se il governo prenderà decisioni in proposito”. La stessa incertezza riguarda i privati, con il sindaco che evidenzia la necessità di valutare quanti siano assicurati e quanti possano rivalersi sulle assicurazioni per ottenere un risarcimento.

Nonostante il maltempo abbia generato danni significativi, la situazione è attualmente sotto controllo. La prima vasca di laminazione, situata a Bresso, è pronta, ma sembra che al momento non sia necessaria. Il sindaco ha confermato che la situazione del fiume Seveso è sotto controllo, ma è necessario attendere alcune ore per valutare eventuali nuove criticità legate alle precipitazioni provenienti da nord.

Maltempo, l’attento monitoraggio delle autorità competenti

Il sindaco ha tenuto la popolazione informata sulla situazione, riferendo che la pioggia ha cessato di cadere e che la circolazione dei mezzi di trasporto è regolare. Tuttavia, il maltempo ha causato allagamenti, modifiche alle linee di tram e bus, e disagi diffusi su diverse zone della città. Le autorità competenti, inclusa l’assessore alla Protezione Civile, Marco Granelli, stanno monitorando attentamente la situazione e sono in costante contatto con le altre autorità per garantire la sicurezza della cittadinanza.

Inoltre, il sindaco ha ribadito l’impossibilità attuale di garantire ristori e ha espresso la speranza che il governo possa intervenire per fornire il necessario supporto economico a chi ha subito danni a causa del maltempo. La situazione a Milano resta in costante evoluzione, e la popolazione è invitata a prestare attenzione alle informazioni ufficiali e ad adottare precauzioni necessarie.