La situazione a Milano e nell'intera Lombardia

Il corso d’acqua Seveso, che serpeggia attraverso Milano, ha nuovamente suscitato preoccupazioni tra i residenti. Nella giornata di Halloween, il fiume è esondato, raggiungendo la “soglia di attenzione” intorno alle 14.15 di giovedì 2 novembre. La Protezione Civile di Milano ha prontamente annunciato l’evento attraverso il sistema di allerta.

Previsioni meteo e allerta gialla

Al momento, il Seveso non ha ancora esondato, ma le continue precipitazioni stanno facendo gonfiare il corso d’acqua. Le previsioni meteo per la giornata sono allarmanti, con il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione che ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico, idraulico e temporali forti. Tali condizioni avverse dovrebbero perdurare fino alle prime ore di giovedì 3 novembre. Anche il fiume Lambro ha raggiunto la “soglia di attenzione” intorno alle 15.

Quartieri a rischio e misure di sicurezza

I quartieri a nord di Milano, da Isola a Niguarda, sono nuovamente in allerta. La mattina di giovedì, sono comparsi volantini con istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di nuove esondazioni. I residenti sono invitati a evitare cantine e seminterrati, a non parcheggiare in zone a rischio, a non transitare nei sottopassi e a prestare aiuto agli anziani e alle persone in difficoltà.

Vasca di laminazione di Bresso e dibattito politico

Il sindaco Sala ha sottolineato l’importanza della vasca di laminazione di Bresso nel mitigare i danni causati dalle esondazioni. La vasca, che sarà collaudata il 3 novembre, avrebbe potuto ridurre significativamente l’impatto dell’alluvione del 31 ottobre. Tuttavia, emerge un dibattito tra il sindaco e la Regione Lombardia sulla tempistica e l’efficacia delle misure preventive.

Allerta arancione su gran parte della Lombardia

L’allerta arancione si estende su diverse regioni della Lombardia, con particolare attenzione al nodo idraulico di Milano. Anche il fiume Adda e il lago di Como sono sotto stretta osservazione per il rischio di esondazione. La situazione meteo rimane critica, con le autorità che continuano a monitorare attentamente l’evolversi della situazione.

