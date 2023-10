Sputi e insulti al centro commerciale, intervenuti i carabinieri. Sono in stato di fermo.

Un uomo di 34 anni e una donna di 33 anni, entrambi cittadini rumeni e parenti fra loro, sono stati denunciati recentemente dai carabinieri con le accuse di truffa aggravata e molestie. La loro azione si è verificata presso “Il centro” di Arese, dove si fingevano volontari di una Onlus dedicata all’assistenza ai disabili.

Sputi e insulti al centro commerciale da finti volontari: segnalazione e indagini

I responsabili del centro commerciale e alcuni negozianti avevano segnalato alle autorità la presenza di due individui che disturbavano e importunavano chiunque incrociasse il loro cammino. I carabinieri hanno condotto rapidi accertamenti e confermato che i due sospetti avvicinavano i clienti dei negozi per richiedere denaro. In caso di rifiuto, rivolgevano insulti e persino spintoni. Ma le loro azioni non finivano qui.

Truffa e molestie

Quando qualcuno cedeva e faceva donazioni di pochi euro, il 34enne e la 33enne tentavano addirittura di rubare banconote da 20 o 50 euro dai portafogli delle vittime. È emerso che i due avevano comportamenti identici in altri centri commerciali nella regione. Di conseguenza, i carabinieri li hanno fermati, identificati e indagati. Attualmente, sono soggetti a procedimenti giudiziari a piede libero.