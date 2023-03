Il campo di tulipani di Arese: un sogno che diventa realtà

Il campo di tulipani di Arese è una testimonianza del sogno che può diventare realtà grazie alla passione e alla perseveranza.

La primavera è alle porte e con essa arriva l’attesa riapertura del campo di tulipani di Arese, un evento che ha fatto la felicità di migliaia di persone negli anni precedenti e che anche quest’anno non mancherà di stupire.

Da chi nasce l’idea del campo di tulipani di Arese?

A realizzare questo sogno è stata una coppia olandese di imprenditori, Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios, che hanno creato un’area enorme di ben 2 ettari, all’interno della quale sono stati piantati 600.000 tulipani di 450 varietà differenti. Edwin tra i tulipani ci ha passato l’infanzia e infatti i suoi genitori ne erano coltivatori in Olanda. La passione lo colse sin da piccolo e si è spinto alla ricerca di un campo per avviare la sua attività.

Nel 2016 si sono trasferiti in Italia alla ricerca di un terreno adatto per realizzare il loro progetto. Soprattutto nella zona di Milano i campi fioriti negli ultimi anni sono diventati sempre più importanti. Nel 2018 il campo di tulipani di Arese è stato aperto al pubblico. La location è incantevole, situata nel Parco della Groane, vicino al borgo di Valera e a Villa Ricotti risalente al ‘700. La posizione è davvero unica, nonostante sia a pochi chilometri da Milano e vicino all’autostrada A8 e al centro commerciale.

Com’è fatto e quando visitarlo

Gli organizzatori hanno scelto bulbi diversi, sia precoci che tardivi, per garantire a tutti di poter ammirare lo spettacolo per tutta la durata della manifestazione. L’esperienza per i visitatori non si limita solo alla vista, ma anche al tocco, all’odore e alla possibilità di portare a casa i fiori preferiti. Ciò rende ancora più suggestiva l’esperienza, che sarà un piacere per gli occhi e inoltre, al primo ingresso, si potranno portare a casa due tulipani gratuitamente.

Per chi volesse visitare il campo di tulipani di Arese, gli orari di apertura sono dalle 9.00 alle 19.30 in settimana, mentre il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 19.30 con ultimo ingresso alle 19.00. L’ingresso è a pagamento e su prenotazione tranne per i bambini sotto ai 4 anni che non pagano. Quest’anno, inoltre, ci sarà la nuova apertura del campo di tulipani di Grugliasco alle porte di Torino.