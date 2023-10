La regione stanzia 216.000 euro per la lotta agli abusivi

La Regione Lombardia destina 216.000 euro per intensificare i servizi di vigilanza nelle case popolari. L’obiettivo principale è la sicurezza nelle residenze gestite dall’Aler (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale).

Il provvedimento è stato introdotto attraverso una delibera di giunta, approvata su proposta dell’Assessore alla Casa e all’Edilizia Sociale, Paolo Franco. Questa delibera impone all’Aler di sviluppare un piano operativo che dettagli le azioni da implementare nei prossimi tre anni.

Finanziamento per la sicurezza

La Regione ha stanziato 216.000 euro per sostenere i servizi di vigilanza già attivi nel 2023 da Aler Milano e per migliorare gli spazi destinati alla guardiania. L’obiettivo dell’Assessore Franco è ampliare questa iniziativa e diffonderla in tutta la Lombardia.

L’Assessore sottolinea l’importanza di istituire dei veri e propri punti di riferimento territoriali per la legalità all’interno delle residenze Aler. Questo garantirebbe una presenza istituzionale nelle comunità, contribuendo a proteggere i residenti, specialmente gli anziani e le persone vulnerabili.

Lotta agli abusivi e all’illegalità

Franco afferma che i servizi di vigilanza e la cura del patrimonio svolgono un ruolo deterrente contro l’abusivismo e contribuiscono a contrastare l’insicurezza e l’illegalità. Questi servizi sono un elemento chiave di un approccio abitativo integrato che incorpora sicurezza, assistenza sanitaria, servizi sociali e supporto all’occupazione.

La delibera apre la possibilità di coinvolgere figure professionali innovative, come l’operatore di quartiere, che deve prestare attenzione sia agli aspetti sociali sia alle esigenze amministrative e tecniche dei servizi abitativi pubblici.