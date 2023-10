In seguito alla denuncia di una ragazza di 22 anni, La Russa Jr è convocato in questura per confronto DNA

Leonardo La Russa Jr., figlio del presidente del Senato, sarà convocato in questura per essere interrogato insieme al suo amico Tommy Gilardoni, che era presente durante l’incidente che ha portato alle accuse di violenza sessuale da parte di una ex compagna di scuola. Dopo aver ascoltato le testimonianze dei testimoni nelle scorse settimane, le autorità hanno pianificato di sentire sia Leonardo La Russa Jr. che Tommy Gilardoni nelle prossime settimane.

La Russa Jr convocato in questura confronto del DNA

Inoltre, nell’ambito di queste audizioni, sarà richiesto il consenso a Leonardo La Russa Jr. e all’amico Tommy Gilardoni per confrontare i loro profili genetici con il campione di DNA rinvenuto sui reperti. Questo campione di DNA è l’unica traccia che sembrerebbe essere compatibile con un uomo.

Testimonianze precedenti

Alcune settimane fa, sono state ascoltate testimonianze, tra cui quella di Tommaso Inzaghi, figlio dell’allenatore dell’Inter e di Alessia Marcuzzi, che si trovava nella discoteca la sera in cui si presume sia avvenuta l’aggressione sessuale. Tommaso Inzaghi è stato interrogato in qualità di testimone e non è coinvolto nell’indagine. La vittima, una ragazza di 22 anni, aveva denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale la notte del 18 maggio e aveva raccontato di essersi risvegliata nuda e confusa nel letto di Leonardo La Russa Jr.