Arrestato Francesco R. Ora è in custodia cautelare

Il 42enne milanese Federico R., oggetto di una condanna a 4 anni e 8 mesi per truffa, è stato arrestato e si trova in custodia cautelare.

L’ultimo inganno che ha messo in atto riguarda l’affitto di una casa che aveva illegalmente occupato per nove mesi senza pagarne l’affitto. È stato arrestato giovedì scorso dagli agenti del commissariato Porta Genova.

La scoperta dell’arresto

Arrestato dopo la segnalazione di una denuncia per lesioni.

Le manette sono scattate a seguito di una denuncia per lesioni presentata da un uomo che aveva identificato Federico Della Rovere come l’aggressore. Gli investigatori erano alla ricerca di Federico per notificargli la denuncia, e questo li ha condotti fino a un appartamento situato in Alzaia Naviglio Grande, dove hanno individuato il quarantaduenne. È in quel momento che è emerso il provvedimento del tribunale ligure che ha portato al suo arresto.

Un passato di guai legali

Numerose procure alla ricerca del truffatore per atti e denunce da notificare.

Tuttavia, questa è solo l’ultima delle sue questioni legali, in quanto negli ultimi dieci anni è stato “ricercato” da ben 27 diverse procure in relazione a numerosi atti e denunce. Il quarantaduenne, secondo quanto emerso, avrebbe truffato numerose vittime in tutta Italia presentandosi come un pilota di Formula 1 residente a Montecarlo o come l’erede di una conosciuta famiglia di imprenditori pugliesi. In questo modo, riusciva a convincere le sue vittime a fornirgli anticipi finanziari, ma una volta ottenuti i soldi, spariva nel nulla. Questa dura pratica criminale è continuata fino alla serata di giovedì.