Data e nuove regole per l'accensione dei termosifoni a Milano

Con l’arrivo del freddo, a Milano è in procinto di iniziare la stagione termica, con nuove regole stabilite dall’ordinanza del sindaco Beppe Sala. Ecco cosa devi sapere riguardo all’accensione dei termosifoni a Milano e le modifiche apportate alle consuete prassi.

Nuova data di accensione dei termosifoni a Milano

In contrasto con la precedente data di avvio, fissata dalla legge nazionale per il 15 ottobre, la nuova data di inizio della stagione termica a Milano è stata posticipata. Secondo le nuove direttive, gli impianti potranno essere attivati a partire dal 22 ottobre. Inoltre, il termine della stagione termica è stato anticipato al 15 aprile 2024, riducendo la durata complessiva di quindici giorni rispetto a quanto stabilito dalla legge.

Orario di funzionamento e temperatura massima

L’ordinanza stabilisce che il funzionamento giornaliero degli impianti non potrà superare le 13 ore, anziché le 14 consuete, e dovrà rientrare tra le 5 del mattino e le 23 di sera. Inoltre, per gli edifici residenziali, la temperatura massima consentita è di 19°C, con una tolleranza di 2°C, riducendo di 1°C il limite legale precedentemente fissato a 20°C.

Un appello alla responsabilità ambientale

Le misure adottate nelle precedenti stagioni termiche hanno prodotto risultati positivi oltre le aspettative, con risparmi energetici significativi. Pertanto, si rinnova l’invito a tutti i cittadini a considerare attentamente l’accensione dei riscaldamenti domestici. Attenderne il più possibile, a meno che le condizioni meteorologiche non lo impediscano, sarà vantaggioso sia per le bollette che per l’ambiente.

L’assessora all’Ambiente, Elena Grandi, ha sottolineato l’importanza delle abitudini e dei comportamenti individuali nel ridurre i consumi di energia e ha ribadito l’urgenza di affrontare la crisi climatica in modo collettivo. La riduzione dei consumi di energia costituisce il primo passo fondamentale verso questo obiettivo.