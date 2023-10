Morta Laura Pessina di Brugherio. Il marito è grave in ospedale.

Nella capitale italiana, Roma, una tragica fatalità ha colpito una turista milanese. Laura Pessina, 58 anni, originaria di Milano e residente a Brugherio, è stata investita mentre attraversava la strada con suo marito, Roberto Manzoni. Questo incidente ha suscitato profonda tristezza e preoccupazione per la comunità locale.

Cronaca dell’incidente: dettagli e luogo dell’evento

L’incidente ha avuto luogo martedì, 17 ottobre, in una delle strade più centrali di Roma, via del Teatro Marcello. Questa zona si trova nel cuore del centro storico di Roma, tra l’Altare della Patria e il ghetto ebraico. La turista milanese è stata investita da un SUV guidato da un uomo italiano di 78 anni. Il conducente si è fermato immediatamente e ha chiamato i soccorsi.

La triste perdita di Laura Pessina e le sue conseguenze

Laura Pessina è stata gravemente ferita nell’incidente e, nonostante i migliori sforzi dei soccorritori, è deceduta in ospedale il 18 ottobre. Era turista a Roma quando è successo. Questo tragico evento ha anche comportato ferite al marito di Laura, che è stato portato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

La perdita di Laura Pessina è un duro colpo per la sua famiglia e per la comunità milanese, oltre che per la città di Brugherio. Questo tragico incidente sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza durante le traversate pedonali.

Questo articolo commemora la tragica storia della turista milanese investita a Roma, evidenziando i dettagli dell’incidente e l’impatto emotivo che ha avuto su coloro che la conoscevano.