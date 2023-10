La madre scopre la serra di marjuana nella camera del figlio e fa arrestare il 29enne a Milano

Un uomo italiano di 29 anni è stato arrestato a Milano in seguito a un violento conflitto con sua madre. L’episodio si è verificato in un condominio nella zona di Niguarda ed è stato segnalato quando i residenti hanno udito grida provenire dall’appartamento.

La madre lo accusa di tossicodipendenza

La madre, nel corso della discussione, avrebbe accusato il figlio di essere un tossicodipendente, scatenando una serie di eventi drammatici.

La lite è esplosa intorno alle 10:30 del mattino, coinvolgendo il 29enne, la sua fidanzata e sua madre, una donna di 62 anni. La situazione si è poi intensificata quando il giovane ha aggredito la madre, spingendola violentemente a terra e causandole un grave trauma cranico. La donna è stata quindi trasportata d’urgenza al pronto soccorso del Niguarda, dove è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni a causa delle ferite riportate.

Scoperta di serra di Marijuana nella camera del 29enne

La madre stessa ha raccontato agli agenti di polizia di aver scoperto una serra di marijuana artigianale nella camera del figlio mentre la stava pulendo. Questo ha scatenato una discussione tra madre e figlio, culminata nell’aggressione e nell’arresto del giovane.

Gli agenti intervenuti sulla scena hanno condotto una perquisizione nella casa e hanno rinvenuto la serra di marijuana, contenente due piante di circa un metro ciascuna, oltre a 28 grammi di hashish già confezionati. Il giovane è stato quindi arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti con l’intento di spacciarle.

L’incidente ha scosso la tranquilla comunità del condominio e ha portato a conseguenze gravi per entrambi i membri della famiglia coinvolta, con il figlio in custodia e la madre in convalescenza.