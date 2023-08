Quartiere Niguarda Milano, cosa vedere in un giorno

Le principali attrazioni del quartiere di Niguarda a Milano: ecco cosa vedere in un giorno

Il quartiere di Niguarda è posto nella zona settentrionale della città. Troppo sottovalutato dai turisti rispetto al centro, si tratta di un quartiere ricco di storia e di meraviglie da vedere che aspettano solamente di essere scoperte.

Anche Niguarda è caratterizzato dalla movida milanese e con i suoi locali diventa una valida alternativa al centro storico.

Niguarda è uno dei quartieri più conosciuti per la sua zona residenziale e per l’ospedale, ma nelle sue vie vi sono anche tante attrazioni come Villa Corio, oggi sede della biblioteca comunale, Villa Clerici e Palazzo Clerici, oggi sede della Galleria d’arte sacra contemporanea.

Quartiere di Niguarda a Milano: cosa vedere in un giorno

Molti conoscono il quartiere di Niguarda soprattutto per l’ospedale, uno dei più importanti della città. In pochi, però, sanno che all’interno del quartiere vi sono alcune Ville storiche, tutt’oggi utilizzate come siti comunali.

Villa Corio, infatti, è oggi sede della biblioteca comunale di Milano, visitabile da cittadini e da curiosi.

Nella parte settentrionale del quartiere vi è il parco Nord di Milano e il fiume Seveso, un tempo protagonista dell’area, quando questa era solo un borgo suburbano.

Infine, a Niguarda è importante visitare Villa Clerici, costruita per volere di Anton Giorgio Clerici, proprietario dell’area e di Palazzo Clerici.

Quest’ultimo, oggi è sede della Galleria d’arte sacra contemporanea.

Infine, importanti sono Piazza Belloveso e la chiesa di San Martino.

Quartiere di Niguarda: storia

Il quartiere di Niguarda nasce come borgo suburbano, lontano dall’inquinamento cittadino. Qui furono costruite le prime case di campagna che si estendevano lungo il Seveso.

Fu annesso al comune di Milano solo nel 1873. In quel periodo diventò luogo di esperimenti solidaristici con la nascita della più antica cooperativa edile italiana.

Nel Novecento, fu l’epicentro della Resistenza, diventando centro politico del capoluogo meneghino.

Il quartiere di Niguarda a Milano può essere visitato in un giorno. Per chi lo desidera, l’associazione Milano Guida organizza dei tour guidati nella zona.