Milano è una metropoli grande, affascinante e ricca di attrazionidi arte, cultura, diverimento e shopping. Ci sono diversi quartieri che si differenziano per grandezza e posizione. Qual è il migliore tra tutti?

Milano e tutti i suoi quartieri: quanti sono?

In totale la città di Milano è suddivisa in 88 quartieri.

Ci sono zone molto grandi ma anche piccole ognuna delle quali differisce per servizi, posizione, storia e caratteristiche. La zona più suggestiva della città è rappresentata dal centro storico che si estende da Piazza del Duomo fino alla Cerchia dei Bastioni Spagnoli che prende i quartieri di Porta Sempione,Arco della Pace,Brera,Carrobbio,Giardini Pubblici, Repubblica,Crocetta,Guastalla,Ticinese fino alla Basilica di Sant’Ambrogio. Ci sono poi altre zone più distanti dal centro molto frequentate e amate come per esempio i Navigli, quartiere Isola in cui è raggruppata la movida milanese.

Qual è il miglior quartiere di Milano?

Brera sicuramente è il quartiere più caratteristico e affascinante di tutto il capoluogo meneghino. Viene soprannominato il Quartiere degli Artisti per via dei caffè letterari, dei ristorantini, dei vicoli stretti e dell’atmosfera romantica tipica di questa zona. Inoltre sono presenti diversi luoghi di cultura e di arte come la Pinacoteca di Brera in cui è possibile ammirare importanti opere italiane e straniere.

All’interno del Palazzo Brera si trova il Museo Astronomico e l’Osservatorio che rappresenta la più antica istituzione scientifica di Milano. Troviamo anche l’Orto Botanico in cui poter passeggiare e trovare un angolo di pace. Brera è una zona molto frequentata anche perchè nelle sue vie ci sono dei caffè, bar, ristoranti caratteristici e buoni.