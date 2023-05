Quartiere Niguarda Milano: cosa fare la sera

Quali attività serali fare a Niguarda, un quartiere di Milano che nonostante significative trasformazioni è ancora oggi un luogo popolare che conserva il suo fascino originale.

Il quartiere di Niguarda a Milano è con ogni probabilità una delle zone più propriamente “milanesi” della città lombarda. Situato a nord di Milano, il quartiere Niguarda un tempo era un villaggio di periferia che venne incorporato nella città di Milano nel 1923 e dal 1939 ospita uno dei migliori ospedali d’Italia. Ha una lunga storia e nonostante le significative trasformazioni edilizie e urbanistiche che hanno avuto luogo nel corso degli anni, è ancora oggi un luogo popolare che conserva il suo fascino originale.

3 attività da fare la sera nel quartiere Niguarda di Milano

Birrificio “La Ribalta”

Passeggiando lungo le vie del quartiere Niguarda a Milano, avrete la possibilità di imbattervi in diversi locali e uno dei più in voga è sicuramente il Birrificio “La Ribalta”. Situato in Via Cevedale 3, questo locale ha un’atmosfera giovane e un personale molto amichevole, in perfetta sintonia con la sua specializzazione: la birra. Infatti, le cisterne in bella mostra dietro le pareti in vetro ne testimoniano la grande selezione. Potrete trovare birre per tutti i gusti e di alta qualità, accompagnate da piatti squisiti. Il pub è aperto dalle 19:00 fino a tarda notte.

Anger Games

Sempre nel quartiere di Niguarda a Milano in via Graziano Imperatore 31, si trova la prima Rage Room d’Italia, Anger Games. Si tratta di un luogo in cui è possibile sfogare la propria ira, la madre dei 7 vizi capitali. Una stanza insonorizzata, un set di protezioni, piatti, bicchieri, bottiglie, elettrodomestici, mobile e tanti altri oggetti da distruggere, in tutta sicurezza. Il tutto in 15 minuti di adrenalinico sfogo, a 180 battiti al minuto, accompagnati da una playlist musicale e immortalati in un video ricordo.

Teatro della Cooperativa a Niguarda Milano

Il Teatro della Cooperativa, attivo a Niguarda Milano dal 2001, si è posto l’obiettivo di rinnovare la cultura nella periferia attraverso la creazione di un centro per la produzione e la promozione teatrale. Il teatro è diventato un punto di riferimento per la città e la provincia, radicandosi nel tessuto sociale di Niguarda. Convinti che il teatro possa e debba svolgere una funzione sociale, il Teatro della Cooperativa si è concentrato su temi come il recupero della memoria storica e la valorizzazione della multiculturalità nella periferia milanese. Il teatro è uno spazio aperto e dinamico dove la cultura e le idee possono circolare liberamente, offrendo alla comunità un’esperienza unica e viva in cui riconoscersi e condividere.