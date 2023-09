Il 22 settembre è previsto maltempo a Milano con allerta gialla. Emessi divieti preventivi di sicurezza

La seconda allerta diramata a Milano in pochi giorni è di livello giallo ed è legata al rischio idrogeologico ed idraulico. Questo tipo di allerta meteo richiede misure precauzionali specifiche per affrontare il rischio di inondazioni e problemi legati all’acqua.

Misure Preventive del Comune di Milano per il Maltempo a Milano

In risposta alle previsioni meteo avverse, l’amministrazione comunale ha preso misure preventive per garantire la sicurezza dei cittadini. I parchi recintati sono stati chiusi per l’intera giornata di venerdì 22 settembre, e si consiglia di evitare di rimanere sotto alberi, impalcature dei cantieri, dehors e tende.

Proteggersi dal Maltempo a Milano

Per proteggersi dal maltempo, è importante mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e assicurarsi che siano ben ancorati per evitare danni dovuti al vento. Inoltre, è in vigore un divieto di sostare vicino ad alberi e piante danneggiati per evitare potenziali pericoli.

Previsioni Meteo per Milano: Cosa Aspettarci

Secondo il bollettino emesso dalla protezione civile, per l’intera giornata di venerdì 22 settembre ci attendiamo condizioni meteorologiche perturbate con precipitazioni intense. Le aree maggiormente colpite saranno le zone alpine, prealpine e di alta pianura. Le precipitazioni interesseranno gran parte della giornata e si estenderanno gradualmente a diverse zone, compresa la pianura.

Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da rovesci e temporali. È importante prestare attenzione ai venti che soffieranno principalmente dai quadranti orientali e meridionali. In pianura, i venti saranno deboli a tratti moderati, mentre in montagna, soprattutto sopra i 1500 metri, inizialmente saranno moderati o forti, ma nel corso della giornata diminuiranno d’intensità.