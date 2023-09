Previsioni meteo Milano: che tempo farà a settembre

Le previsioni Meteo di Milano per questo mese secondo 3B Meteo

Le previsioni meteo Milano per settembre indicano una sorprendente persistenza del clima estivo. Nel corso dei prossimi giorni, le temperature minime nella città non scenderanno spesso al di sotto dei 20°C. Il cielo si manterrà generalmente sereno, e il sole continuerà a splendere intensamente, regalando una sensazione di estate ancora in corso. Questa insolita situazione climatica è attribuibile all’espansione di un anticiclone di origine africana, come riportato dai meteorologi di 3Bmeteo.

Previsioni Meteo Milano Settembre: Caldo Persistente

Secondo le analisi di Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3Bmeteo, “L’anticiclone africano si sta estendendo verso l’Europa centrale, interessando Francia, Regno Unito e Germania, dove si registreranno giornate calde con temperature molto al di sopra delle medie stagionali”.

Milano, dopo il maltempo, vedrà un ulteriore aumento delle temperature nei prossimi giorni. Bardellino aggiunge che “le temperature continueranno ad aumentare anche nei giorni successivi, seppur in modo graduale, fino alla fine della settimana. Tuttavia, il caldo previsto non raggiungerà mai gli estremi delle ondate di calore che hanno caratterizzato alcune giornate di luglio e agosto, anche se le temperature saranno notevolmente superiori alla media stagionale”.

In pratica, ciò significa che a Milano, durante questo periodo, le temperature minime saranno costantemente superiori ai 20 gradi, mentre le massime raggiungeranno persino i 31°C.

Queste previsioni meteo Milano per settembre confermano un prolungamento dell’estate, con temperature elevate che caratterizzeranno la città.