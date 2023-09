Nubifragi: a Milano danni per oltre 60 milioni

La conta dei danni per i Nubifragi a Milano sale a 60 milioni di euro. Servono risorse per intervenire

Milano ha recentemente subito nubifragi eccezionalmente distruttivi, con conseguenze devastanti stimate in oltre 60 milioni di euro in danni. Questi eventi meteorologici estremi hanno lasciato una scia di distruzione nella città e hanno generato numerose sfide per le autorità locali.

Danni Ambientali ed Infrastrutturali

L’impatto di questi nubifragi è stato drammatico. Oltre 4.400 segnalazioni di danni e altrettanti interventi di emergenza sono stati registrati. Al momento, circa 400 segnalazioni sono ancora in fase di elaborazione, mentre le squadre di intervento continuano a lavorare instancabilmente per risolvere le problematiche rimanenti.

Un settore particolarmente colpito è stato l’ambiente naturale. Oltre 5.000 alberi sono crollati o danneggiati a causa del vento e delle forti piogge. Fortunatamente, agronomi altamente qualificati hanno ispezionato attentamente oltre 90.000 alberi per garantirne la stabilità, permettendo la riapertura di molti parchi cittadini, con l’eccezione del parco della Cava di Muggiano.

Anche il settore dell’istruzione ha subito danni significativi, coinvolgendo oltre 300 scuole. Tranne la scuola dell’infanzia di via Solaroli, dove gli studenti sono stati temporaneamente trasferiti, le altre scuole danneggiate dovrebbero essere riparate entro due mesi.

Il maltempo ha anche colpito il tribunale di Milano, causando infiltrazioni d’acqua e danni strutturali.

La segnaletica stradale non è stata risparmiata, con ben 160 pali abbattuti dal vento. In risposta a questo, il Comune ha emesso un’ordinanza che impedisce l’accesso ai grandi parchi cittadini durante le allerte meteo e il parcheggio vicino agli alberi danneggiati, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

Anche l’azienda municipale dei trasporti milanesi, Atm, ha subito notevoli danni a causa dei nubifragi. Il servizio dei tram, essenziale per la mobilità cittadina, è stato gravemente compromesso, con numerose linee fuori servizio. Le squadre di Atm hanno dovuto lavorare intensamente per ripristinare il regolare percorso dei tram 5, 12, 19 e 33, e ora il 100% delle linee a Milano è tornato alla normalità. Questo ripristino è avvenuto nel rispetto dei tempi programmati, grazie agli sforzi straordinari di oltre 100 tecnici della manutenzione, operatori del servizio di superficie e operai che hanno rinunciato anche alle ferie estive per restituire alla città il servizio di trasporto pubblico.

Nubifragi a Milano danni per 60 milioni: Fondi di Soccorso Inadeguati da Governo e Regione

Tuttavia, uno dei punti più discussi è stato il finanziamento per affrontare questa crisi. Il governo centrale ha stanziato solo 9,4 milioni di euro per la Lombardia, una somma che è stata ampiamente criticata come inadeguata. Anche la regione Lombardia ha messo a disposizione solo 6,4 milioni di euro per le scuole. Questa carenza di fondi ha generato tensioni tra le autorità locali e regionali, con divergenze sulle responsabilità e sulla quantità di assistenza finanziaria necessaria.

In questo contesto, emerge la voce della vicesindaca, Anna Scavuzzo, che sottolinea l’importanza di risorse aggiuntive per garantire la ripresa delle attività scolastiche, la manutenzione dei parchi cittadini e il servizio di trasporto pubblico.