Maltempo: a Milano danni per oltre 60 milioni nella città metroppolitana

Il recente maltempo a Milano ha provocato danni stimati in oltre 60 milioni di euro. Questa cifra rappresenta l’ammontare complessivo dei danni causati dai nubifragi che hanno colpito la città durante i mesi di luglio e agosto. Il Comune ha reso noto questo dato il 31 agosto.

La Portata del Maltempo a Milano

Tra il nubifrago del 25 luglio e la forte perturbazione del 26 agosto, sono state effettuate ben 4.400 segnalazioni riguardanti i danni subiti. Al momento, circa 400 segnalazioni sono ancora in fase di elaborazione, tra cui quelle relative agli eventi meteorologici dell’ultimo fine settimana.

Alberi Caduti e Scuole Danneggiate

La città ha registrato la caduta o il grave danneggiamento di oltre 5.000 alberi. Fortunatamente, agronomi hanno già controllato più di 90.000 alberature per garantire la stabilità, consentendo la riapertura dei parchi cittadini, ad eccezione del parco della Cava di Muggiano.

Oltre 300 scuole hanno subito danni, ma le lezioni riprenderanno normalmente in tutte tranne una, la scuola dell’infanzia di via Solaroli, dove gli studenti sono stati temporaneamente trasferiti in altre sedi; i lavori di riparazione dovrebbero concludersi entro due mesi.

La segnaletica stradale non è stata risparmiata, con 160 pali abbattuti dal vento.

Ordinanze e Azioni Future

Poiché i controlli sugli alberi nei grandi parchi cittadini sono ancora in corso, dal 1° settembre entrerà in vigore una nuova ordinanza sindacale che confermerà il divieto di frequentazione di queste aree durante le allerte meteo e il divieto di sostare vicino ad alberi e piante danneggiate.

Il sindaco Giuseppe Sala ha lodato lo sforzo straordinario compiuto e ha dichiarato: “Abbiamo saputo trarre il meglio da questa situazione drammatica, ad esempio, gestendo le tonnellate di legno non come rifiuto, ma come risorsa.”