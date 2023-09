Majorino contro Fontana: “Prende in giro i comuni colpiti dai nubifragi”

Majorino contro Fontana perché prende in giro i comuni colpiti dai nubifragi e la regione non procede a fornire i fondi

La polemica tra Pierfrancesco Majorino, capogruppo in Regione del Partito Democratico, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, continua a crescere. Majorino è stato duro nel suo giudizio, accusando Fontana di non prestare la giusta attenzione ai comuni colpiti dai violenti temporali di fine luglio e di mettersi in contrasto con il Consiglio regionale.

“Fontana prende in giro i comuni colpiti dai nubifragi”

Majorino ha affermato senza mezzi termini che “Fontana prende in giro i comuni colpiti dai nubifragi, e questa situazione è assolutamente inaccettabile”.

Il capogruppo del Partito Democratico in Regione ha sollevato una serie di preoccupazioni, sottolineando che moltissimi comuni non hanno ancora ricevuto i fondi necessari per gli interventi d’urgenza sulle scuole. Questa situazione si è verificata principalmente perché i sindaci di questi comuni sono stati più rapidi nell’agire rispetto alla Regione stessa. Hanno preso misure immediate senza attendere che la giunta Fontana intervenisse, il che ha causato ritardi nell’approvazione dei fondi. È paradossale notare che la giunta Fontana ha utilizzato la procedura della “somma urgenza” in questo contesto.

Penalizzati i Comuni Come Milano

Majorino ha anche evidenziato un ulteriore aspetto della questione, sottolineando che la mancata distribuzione dei fondi ha penalizzato comuni come Milano. Inoltre, ha accusato Fontana di andare contro la volontà del Consiglio regionale, che ha votato a favore di una mozione delle opposizioni a fine luglio. Questa mozione aveva l’obiettivo di sostenere i comuni nel ripristino degli edifici e degli spazi pubblici danneggiati, in particolare le scuole. Majorino ha enfatizzato l’importanza di rispettare questa decisione dell’Aula.

Assenza della Regione in un Momento di Emergenza

Mentre i comuni rimangono in uno stato di emergenza, la Regione sembra essere totalmente assente. La polemica tra Majorino e Fontana continua a crescere, con la parola chiave primaria “Majorino contro Fontana” al centro delle discussioni.