Sciopero dei mezzi 12 Maggio 2023: la situazione a Milano

Importante sciopero di Autoguidovie per il rinnovo contrattuale e per la manutenzione e allestimento parco mezzi.

I lavoratori della società di trasporti Autoguidovie hanno proclamato uno sciopero dei mezzi nella giornata di venerdì 12 maggio ma ci saranno delle fasce orarie garantite. La protesta è stata annunciata dal sindacato Osr Faisa-Cisal e riguarda la richiesta di rinnovo del contratto aziendale e di maggiore attenzione sulla manutenzione e l’allestimento del parco mezzi.

Sciopero mezzi 12 maggio: orari e fasce garantite

I mezzi di Autoguidovie, che operano a Milano, Pavia, Cremona e Monza Brianza, potrebbero dunque non garantire tutte le corse programmate, lasciando a piedi i pendolari che si affidano al servizio di trasporto pubblico. Tuttavia, l’azienda ha dichiarato che saranno garantite le corse in partenza dai capolinea, dall’orario d’inizio servizio alle ore 8:29 e quelle dalle 15 alle ore 17.59. Tutte le altre corse invece non saranno garantite.

Lo sciopero potrebbe causare un notevole disagio, in particolare quelli che utilizzano i mezzi durante la fascia oraria interessata dalla protesta, che in passato ha visto una partecipazione del 44% del personale. Si consiglia quindi di organizzarsi con anticipo la giornata e gli impegni di domani tenendo in considerazioni ritardi o cancellazioni. Soprattutto evitare “l’ora di punta” dalle 18 in poi, dove i disagi potrebbero essere intensificati.

È importante ricordare che gli scioperi sono un diritto dei lavoratori, tutelato dalla legge italiana, ma causano inevitabilmente interruzioni al servizio di trasporto pubblico. In questo caso l’entià del problema è abbastanza grave, visto che tanti professionisti potrebbero perdere il posto di lavoro ed avere una data di scadenza.

ATM, Trenitalia e Trenord non aderiscono allo sciopero dei mezzi del 12 Maggio

I pendolari che si spostano all’interno del capoluogo lombardo potranno usufruire dei mezzi di trasporto ATM: metro, bus e tram, che non sono coinvolti nella protesta, non riguarda infatti i trasporti cittadini. Di conseguenza nche il trasporto ferroviario di Trenitalia e Trenord sarà regolare.