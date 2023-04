Sul tram con la carta di credito: cosa cambia sui mezzi Atm

Da giovedì 13 aprile sarà disponibile il pagamento contactless con carta di credito su tutti mezzi di trasporto Atm, compresi bus, tram e filobus.

Da giovedì 13 aprile, anche su bus, tram e filobus, è possibile pagare il biglietto direttamente a bordo con la carta di credito contactless. Atm, infatti, ha fatto sapere di aver portato a termine l’installazione dei nuovi 1.500 dispositivi per il pagamento contactless su tutti i mezzi di superficie della città.

Si tratta di un investimento di 12 milioni di euro che, prosegue la nota di Atm, ha consentito di portare a termine il progetto rispettando i tempi annunciati. Il sistema di pagamento contactless in superficie è analogo a quello già attivo ai tornelli della metropolitana. Basta avvicinare al nuovo lettore la propria carta (aderente ai circuiti Mastercard, Visa, American Express, Maestro e VPay) quando si sale a bordo, attendere pochi istanti e sul display appare un messaggio di avvenuta transazione accompagnato da una luce di colore verde e da un suono di conferma. “Atm continua nel suo impegno verso una transizione digitale di tutti i titoli di viaggio. Già oggi più del 60% dei biglietti venduti è paperless con l’obiettivo di raggiungere l’80% nei prossimi anni”, ha dichiarato l’azienda.

Come funziona il pagamento contactless sui mezzi Atm

Atm spiega che “per pagare contactless senza commissioni al costo della singola corsa di 2,20 euro su tutte le linee di bus, tram e filobus che viaggiano nella zona tariffaria Mi1-Mi3, basta avvicinare la propria carta di credito al lettore solo quando si sale a bordo e non quando si scende”. Sulle linee che effettuano percorsi fuori Milano è invece necessario fare check out anche quando si scende. Questo permette al sistema di calcolare la tariffa corretta e la più conveniente.

La nuova App

Atm ha, inoltre, comunicato che già dal prossimo maggio verrà rilasciata la nuova versione dell’App Atm Milano. Saranno presenti miglioramenti di alcune funzionalità, come il calcolo del percorso, la visibilità per l’acquisto di biglietti e abbonamenti e delle fermate preferite. Per la vera innovazione, però, dovremo aspettare l’inizio del 2024, quando verrà presentata una nuova app completamente ripensata. La novità principale: la possibilità di caricare l’abbonamento direttamente sullo smartphone.