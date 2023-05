La statua di piazza Duomo sarà ripulita grazie a una donazione

La società Vox Media srl ha donato i fondi necessari per eseguire l'intervento di pulizia della statua in piazza Duomo, reso necessario dopo l'imbrattamento subito lo scorso 9 marzo.

La Giunta comunale ha preso la decisione di accettare una proposta di donazione presentata dalla società Vox Media srl in conformità all’articolo 769 del codice civile. Tale donazione riguarderà la pulizia delle superfici vincolate della statua equestre di Vittorio Emanuele II situata in piazza Duomo, con l’obiettivo di rimuovere ogni forma di imbrattamento.

Danneggiamento statua in piazza Duomo: la necessità di un intervento specifico

La ragione per cui si è dovuto intervenire è stata il danneggiamento subito dalla statua in piazza Duomo il 9 marzo scorso a causa di una verniciatura che ha causato l’imbrattamento di una parte significativa della struttura. Gli esperti del Comune, consapevoli dell’alto valore storico e artistico del monumento e della sua importanza per la città, hanno consultato la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. Dopo aver effettuato dei sopralluoghi tecnici, è emerso che una pulizia ordinaria non sarebbe stata sufficiente a rimuovere la vernice gialla applicata, che risulta essere insolubile. Pertanto, è stata decisa l’esecuzione di un intervento specifico affidato a un team di restauratori specializzati, che avrebbero dovuto installare dei ponteggi attorno alla statua.

La proposta di donazione

La società Vox Media srl ha presentato al Comune di Milano una proposta di donazione, la quale è stata accettata. Il valore economico complessivo della donazione ammonta a 28.950 euro. La formalizzazione della donazione sarà effettuata nei prossimi giorni tramite un atto notarile, in cui il donatore si impegnerà a coprire tutti i costi operativi, a prendersi cura delle spese degli oneri organizzativi e a garantire che l’intervento di pulizia del monumento sia effettuato in conformità alle normative vigenti.