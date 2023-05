Milano, chiude il bar con il caffè più economico

Ha chiuso il bar più economico di Milano, dove una tazzina di caffè costava appena 50 centesimi. Al suo posto un moderno showroom di design.

A Milano, in una delle città più care d’Italia si trovava in pieno centro storico un bar dove i clienti potevano spendere per una tazzina di caffè solo 50 centesimi. Si tratta de “Il Caffè del mio Bar – Lo Spuntino” in via Gonzaga 7, zona Missori, proprio alle spalle del Duomo.

Come faceva a costare solo 50 centesimi un caffè a Milano? Le parole del titolare

Il bar di Milano con il caffè più economico aveva aperto nel giugno del 2017 e fin dall’inizio – anche tramite l’utilizzo di cartelloni pubblicitari – aveva intrapreso una vera e propria guerra nei confronti dei caffè più cari della città. Uno dei titolari aveva spiegato come il loro bar fosse in grado di mantenere il prezzo di un caffè a soli 50 centesimi: “Vendiamo la tazzina a 50 centesimi. Come ci riusciamo? Siamo noi i produttori diretti del caffè: lo compriamo dal Centro America, lo tostiamo, lo impacchettiamo e in tutti questi passaggi riusciamo a risparmiare tanto da poter vendere il prodotto finale a 50 centesimi e ad aver anche un piccolo guadagno“.

Insomma, il costo finale del caffè ammontava appena a 50 centesimi, mentre era richiesto 1 euro per le preparazioni più complesse, le quali comunque nelle vicinanze non faticano ad avvicinarsi a prezzi che oscillano almeno tra 1 euro e 50 centesimi e i 3 euro.

Cosa apre al suo posto?

Oggi, però, “Il Caffè del mio Bar – Lo Spuntino” di via Gonzaga 7 a Milano, si trova costretto a salutare per sempre i tanti turisti, professionisti e cittadini che affollavano il suo bancone. Al suo posto, dopo un breve periodo in cui gli spazi sono rimasti vuoti, è arrivato un moderno showroom di design dal nome “Albed”, che oltre a Radio Cluster FM, ospita eventi, cocktail party, esposizioni e presentazioni legate al design e alla moda. Insomma, “La rivoluzione del caffè”, come recitava lo slogan esposto al di fuori del vecchio locale, purtroppo è giunta al suo termine.