ATM, orari per il 1 Maggio: mezzi e parcheggi

Tutto quello che c'è da sapere sui Servizi ATM nella giornata del 1 Maggio

I servizi ATM saranno in funzione ma a ciclo ridotto durante la giornata della Festa dei lavoratori del 1 Maggio. Il sito infatti, informa che ci sarà una fascia oraria garantita dalle 7:00 alle 19:30 circa. Di conseguenza chiuderanno prima rispetto al normale servizio.

Servizi ATM Point, Rete Notturna e Biglietti

Durante la festività del Primo Maggio, ci saranno però altri servizi ATM che saranno variati o completamente chiusi. Per quanto riguarda la rete notturna, i servizi urbani come autobus e tram saranno indisponibili. Stessa storia per quanto riguarda gli ATM Point che saranno chiusi anch’essi e in vista della festività, ATM consiglia anche di munirsi in precedenza di biglietti, visto che con molta probabilità la maggior parte dei rivenditori saranno chiusi. Si ricorda anche che è possibile utilizzare più semplicemente la tessera ricaricaMI o anche acquistarli sull’app.

Parcheggi ATM 1 Maggio

I parcheggi di Cologno Nord M2, Gessate M2, Romolo M2, San Leonardo M1, Molinetto di Lorenteggio, Forlanini (orario continuato 24 ore su 24) e Quarto Oggiaro saranno aperti, senza la presenza di personale Atm e utilizzabili gratuitamente il 1° maggio, chiusi invece i parcheggi di Crescenzago ed Einaudi. I parcheggi multipiano di Molino Dorino M1, Bisceglie M1, Lampugnano M1, Caterina da Forlì M1, Famagosta M2, Cascina Gobba M2, San Donato M3, Maciachini M3, Romolo Multipiano M2 e Rogoredo-Santa Giulia saranno usufruibili dalle 6,00 alle 20,45.

Collegamento Cascina Gobba – San Raffaele

ATM infine ricorda che il collegamento Cascina Gobba-San Raffaele, incluso tutto l’impianto, sarà in disuso. In alternativa sarà possibile utilizzare in superficie la linea 925. I bus partono dal capolinea della stazione Cascina Gobba M2, destinazione via Cervi a Milano 2, con la fermata in prossimità dell’ospedale San Raffaele in via Olgettina.

Ultimo ma non per importanza, si ricorda anche di prepararsi in vista per il 2 Maggio.