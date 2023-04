Ztl Milano: le nuove telecamere a Milano

Telecamere attivate per controllare l'accesso alla Ztl di Milano sui Navigli. A partire dal 15 maggio il via alle sanzioni per gli accessi non autorizzati.

Le telecamere sono state attivate sabato 15 aprile per controllare l’accesso alla Ztl di Milano sui Navigli e a partire dal 15 maggio entreranno in servizio per sanzionare gli accessi non autorizzati. L’obiettivo è quello di migliorare la vivibilità nella zona pedonale dei Navigli, valorizzare le attività commerciali e garantire il transito e la sosta ai residenti.

Ztl Milano: le vie interessate dalle telecamere

La Ztl a Milano sui Navigli in via Ascanio Sforza avrà un orario di attivazione dalle 19:00 alle 6:00 del giorno successivo dal lunedì al giovedì, mentre sarà ininterrotta dalle 19:00 del venerdì alle 6:00 del lunedì. La zona interdetta includerà via Ascanio Sforza dall’intersezione con via Scoglio di Quarto fino all’intersezione con via Conchetta, Scoglio di Quarto dall’accesso al parcheggio interrato di corso Manusardi (escluso) fino a via Ascanio Sforza, Fratelli Bettinelli, Lagrange, Pavia nel tratto tra Ascanio Sforza e il primo varco utile per l’inversione.

Tuttavia, i residenti e i domiciliati avranno il permesso di transitare e parcheggiare all’interno della zona, così come i velocipedi, i mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia. I veicoli di supporto per manifestazioni, eventi e servizi essenziali saranno autorizzati previa autorizzazione del competente comando di zona della Polizia Locale. I veicoli per la pulizia e la manutenzione stradale avranno il permesso di accedere alla zona per il tempo strettamente necessario alle loro operazioni. I taxi e i veicoli di noleggio con conducente con una capacità non superiore a nove posti, incluso il conducente, potranno accedere alla zona solo per le operazioni di carico e scarico dei passeggeri. Inoltre, i possessori di box o parcheggi all’interno delle aree private con accesso dalle vie comprese nella Ztl di Milano potranno accedere alla zona. I residenti e domiciliati di corso Manusardi saranno equiparati ai residenti e domiciliati delle vie interessate e avranno il permesso di transitare e parcheggiare all’interno della Ztl.

Telecamere anche nelle corsie preferenziali

Non solo Ascanio Sforza, ma anche altre zone della città di Milano sono state monitorate dalle telecamere per il controllo del traffico sabato scorso, con le multe che partiranno dal 15 maggio. Sempre a partire da metà maggio, saranno attivate le telecamere nelle corsie preferenziali di piazza Arduino, in via Ripamonti tra via Soave e via Isonzo, e in via Palermo 19 per il controllo degli accessi pedonali. Inoltre, un sistema di pilomat sarà attivato in Ripa di Porta Ticinese. È importante notare che i provvedimenti per disciplinare l’accesso veicolare sono già in vigore in queste aree da tempo, e le telecamere non attivate potrebbero comunque rilevare le violazioni in presenza della polizia locale. Tuttavia, a partire dal 15 maggio, le sanzioni saranno automatiche.