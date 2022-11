Case di lusso, arriva la nuova linea del Comune di Milano: i progetti

Via al Forum della Rigenerazione Urbana. Tancredi pensa a una revisione del Piano di Governo del Territorio

L’assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi sta lavorando alla revisione degli oneri per chi vorrà costruire in zone di particolare pregio.

Case di lusso, nuova linea del Comune. Parola d’ordine: riequilibrare

Negli ultimi anni il valore degli immobili nella Cerchia dei Bastioni, CityLife e Porta Nuova è aumentato notevolmente.

Tancredi afferma: “Gli oneri aumenteranno solo in alcune zone e cresceranno in proporzione all’aumento del valore immobiliare. Adesso la differenza di oneri tra interventi in centro dove poi le case vengono vendute a 15mila euro a metro quadro e quelli in periferia è davvero modesto. Per questo preferisco parlare di riequilibrio”.

Parte oggi, giovedì 3 novembre, e proseguirà fino all’8 novembre il Forum della Rigenerazione urbana, per immaginare e discutere le future trasformazioni della città, raccontare i principali progetti che ne cambieranno soprattutto i quartieri meno centrali, per orientarla sempre più verso una condizione “policentrica, responsabile e attrattiva”.

Inoltre, bisognerà ragionare sull’immediato futuro.

Case di lusso, nuova linea del Comune: revisionare il Pgt

Tancredi chiarisce: “Bisogna fare i conti con una prospettiva non troppo favorevole nel 2023 a causa della crisi economica e della guerra. A fronte invece di una crescita dei valori immobiliari del 30 o del 40% che nessuno era in grado di prevedere. Vuol dire una città che rischia di escludere delle fasce sociali, a partire dai giovani“.

Ripensare il Piano del governo del territorio, approvato a febbraio del 2020, diventa una priorità. Tancredi è al lavoro per revisionare il Pgt: “Uno dei temi sarà l’housing sociale per incrementarlo ancora di più, per avere alloggi in affitto e in vendita a prezzi accessibili”. Attualmente, sono previsti solo 8.000 alloggi di housing sociale da qui al 2030. Necessario potenziare i servizisoprattutto in periferia e lavorare in ottica di città metropolitana.

Infine, bisogna avviare subito un’interlocuzione con l’esecutivo in quanto ci sono molti temi legati ai fondi del Pnrr.

