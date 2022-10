Famedio, chi sono le personalità che verranno iscritte nel 2022

I nomi sono stati scelti dalla Commissione consultiva di Palazzo Marino

Approvati i nomi delle 14 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel pantheon di Milano, all’interno del Cimitero Monumentale.

Famedio, le personalità iscritte nel 2022: i nuovi nomi

L’elenco dei cittadini illustri comprende:

l’imprenditore Leonardo Del Vecchio

il costituzionalista Valerio Onida

il banchiere Ennio Doris

l’attrice Valentina Cortese

l’ex presidente dell’Anpi Carlo Smuraglia

il notaio Maria Nives Iannaccone

la scrittrice Valentina Crepax

la designer Fernanda Vigo

la partigiana Miranda Rossi

la giornalista Luisa Pronzato

il sindacalista e politico Riccardo Terzi

il filosofo Salvatore Veca

l’architetto Alessandro Mendini

il critico teatrale Franco Quadri

Famedio, le personalità iscritte nel 2022: i criteri

I criteri di “ammissione” rispondono a un regolamento definito nel 1884 e in parte modificato nel 1904, il quale determina tre categorie di cittadini: gli “illustri” per meriti letterari, artistici, scientifici o atti insigni, i “benemeriti” che per virtù proprie hanno recato benefici e fama alla città e i “distinti nella storia patria” che hanno contribuito all’evoluzione nazionale.

Famedio, le personalità iscritte nel 2022: perché non compare Vincenzo La Russa?

Nella lista dei nomi non che verranno iscritti nel Cimitero Monumentale di Milano non compare quello di Vincenzo La Russa, fratello maggiore di Ignazio e Romano.

La sua candidatura, avanzata dal consigliere comunale di FdI Andrea Mascaretti, era stata definita “una forzatura e una strumentalizzazione politica” dalla presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi.

