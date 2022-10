Maltempo, a Milano scatta l’allerta arancione per rischio idrogeologico

La protezione civile ha diramato anche un'allerta gialla per rischio idraulico

E’ tempo di aprire gli ombrelli: a Milano torna il maltempo.

Maltempo a Milano: sotto controllo Seveso e Lambro

Nella giornata di domenica 23 ottobre il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Lombardia ha diramato un’allerta arancione (rischio di pericolo 3 su 4) per rischio idrogeologico e allerta gialla per rischio idraulico (rischio di pericolo 2 su 4) per lunedì 24.

La protezione civile di Milano monitorerà costantemente Seveso e Lambro, i due corsi d’acqua che attraversano il capoluogo lombardo, e sarà pronta a intervenire in caso di necessità.

Maltempo a Milano: precipitazioni occasionali nelle zone di bassa pianura

Entro il primo pomeriggio è previsto il transito della fase acuta della perturbazione. La protezione civile rende noto: “Nella prima fase saranno i settori occidentali prevalentemente interessati, mentre la possibilità di rovesci ancora moderati e localmente intensi sull’alta pianura proseguirà fino a fine alla serata”.

Le zone di bassa pianura e Appennino saranno meno interessate da precipitazioni intense, con precipitazioni più occasionali e ridotte nei quantitativi.

Secondo gli esperti su Valchiavenna, Valtellina, Varesotto e Lario le cumulate massime potranno arrivare a 120-150 mm nelle 24h. La possibilità che si verifichino accumuli così elevati sulla Pianura Occidentale è piuttosto bassa, limitata ai settori occidentali della zona. Infine, sulle Prealpi centrali e sulla fascia pedemontana possibili valori di massimi intorno agli 80-100 mm nelle 24h, mentre altrove dovrebbero attestarsi sui 50 mm.

