Area B, i poliziotti scendono in piazza col bavaglio davanti al Comune

Il 20 ottobre gli agenti protesteranno contro Area B: "Sala mette il bavaglio ai poliziotti"

Nella giornata di giovedì 20 ottobre i poliziotti meneghini si riuniranno fuori da Palazzo Marino per esprimere tutto il loro dissenso contro le restrizioni imposte dalla nuova zona a traffico limitato.

Manifestazione poliziotti contro Area B: Sala non riceve le sigle sindacali

La protesta è stata indetta dai sindacati Siulp, Sap, Siap, Fsp polizia di Stato, Fed Coisp e Silp Cgil, i quali, sostengono che la normativa non consentirebbe loro di rispettare gli orari di lavoro. Dopo aver chiesto un incontro -negato- al sindaco Beppe Sala, le sigle hanno deciso di annunciare il presidio fuori dal comune per le ore 10.30 del 20 ottobre.

I sei sindacati hanno scritto in una nota congiunta: “In una città che si attesta al primo posto in Italia nella classifica dell’indice di criminalità sulla base del numero di reati denunciati, dove gli amici dell’Atm scioperano per le aggressioni subite ormai all’ordine del giorno, il comune di Milano non si è degnato di ricevere i poliziotti”.

Manifestazione contro Area B: i poliziotti non possono prendere i mezzi pubblici h24

Le sigle sottolineano: “Il comune ha dimenticato i colleghi che effettuano turni sull’arco delle 24 ore e pertanto sono impossibilitati a prendere i mezzi pubblici. Con questa assurda dimenticanza, i poliziotti non possono raggiungere gli uffici e gli alloggi di servizio, ubicati nella maggior parte dei casi all’interno dell’Area C, creando un potenziale e pericoloso corto circuito nel sistema sicurezza milanese, mettendo a rischio servizi di polizia giudiziaria e ordine pubblico, appesantendo un sistema su cui già gravano denunce in continua crescita a fronte di organici sempre più carenti”.

I sindacalisti si domandano se il numero uno di Palazzo Marino è a conoscenza dell’ubicazione degli uffici della polizia, data l’illogicità di queste misure. Infine, concludono: “I poliziotti non chiedono più diritti, chiedono di poter svolgere il proprio dovere, non programmabile e non prevedibile in maniera serena, reputando una gravissima mancanza di rispetto non aver accettato il confronto, il che equivale a mettere il bavaglio ai poliziotti”. Per questo motivo nella manifestazione di fronte al Comune indosseranno il bavaglio.

LEGGI ANCHE: Area B, ingressi aumentanti del 15%: diminuiscono gli spostamenti green