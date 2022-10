Area B, Sala: “Stiamo ponendo correttivi”. Niente deroghe agli agenti

Il primo cittadino è al lavoro per facilitare l'uso di 12 parcheggi

A margine della seduta del Consiglio comunale sulla richiesta di deroghe alle forze dell’ordine per Area B, la nuova zona a traffico limitato del capoluogo lombardo, il sindaco di Milano Beppe Sala ha ribadito: “Niente deroghe agli agenti”.

Area B, Sala: “Se iniziamo con le deroghe non finiamo più”

“Le forze dell’ordine non sono una categoria diversa da tante altre. Sono tanti che stanno chiedendo deroghe ai divieti di Area B ed è chiaro che se partiamo con le deroghe, poi non finiamo più. Io ricordo che con l’Ecopass dopo due anni c’era il 90% di deroghe, quindi non vogliamo essere rigidi tanto per non smentirci, infatti stiamo ponendo correttivi. Ma non con una deroga dopo l’altra”, ha chiarito il primo cittadino nell’aula di Palazzo Marino.

Gli agenti di pubblica sicurezza chiedono deroghe valide per le proprie auto private, al fine di poter raggiungere il posto di lavoro senza intercorrere in spiacevoli sanzioni. Ovviamente le auto di servizio delle autorità di pubblica sicurezza sono al riparo dai divieti.

Deroghe Area B, Sala: “Vogliamo vedere risultati”

Inoltre, il sindaco Sala ha aggiunto: “Questi processi portano nel tempo ad una riduzione del traffico ma, ad oggi, non si stanno vedendo ancora grandi miglioramenti perché ci sono i 50 giorni di ingressi liberi.

Noi vogliamo vedere i risultati”.

Infine, per quanto riguarda i parcheggi di interscambio interni ad Area B -non raggiungibili senza passare sotto i varchi e le telecamere della Ztl- il numero uno di Palazzo Marino assicura: “Stiamo cercando di associare i confini dell’Area B con i grandi parcheggi, ne abbiamo 12 a cui metter mano“.

