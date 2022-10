Piazzale Loreto, traffico in tilt: restyling da cambiare

Il Municipio 2 disapprova le soluzioni previste in "Loreto Open Community" sul fronte della viabilità: le rettifiche proposte

Necessario revisionare la viabilità del restyling di piazzale Loreto. Il Municipio 2 propone alcune rettifiche sul progetto LOC (Loreto Open Community) firmato da un team multidisciplinare che vede come capofila Ceetrus Nhood, un progetto che disegna una nuova piazza verde, pedonale e su tre livelli.

Piazzale Loreto: le proposte del Municipio 2

Nella delibera approvata dalla Giunta del Municipio 2 guidata da Simone Locatelli: “Si valuta positivamente la creazione di uno spazio pubblico non rigido, adatto a diversi usi, interamente accessibile e adeguatamente protetto dalla viabilità a contorno”. Ma veniamo al vero pomo della discordia: “In considerazione del fatto che il Tpl per poter essere alternativo al trasporto privato deve essere maggiormente competitivo sui tempi di percorrenza, si ritiene opportuno valutare di mantenere il percorso della linea 56 lungo via Padova anche nel tratto compreso tra via Predabissi e piazzale Loreto in modo da lasciarla in sede protetta”.

Tra le altre note dolenti spicca anche l’impossibilità di svolta a sinistra verso viale Monza per chi arriva da viale Brianza. Inoltre, si chiede un ulteriore approfondimento per valutare l’impatto sul traffico in merito al restringimento del viale Monza ad una corsia nel tratto del piazzale in direzione centro. Infine, le ciclabili, ove presenti, devono essere adeguatamente separate dalla carreggiata in modo da evitare che vengano percorse da mezzi motorizzati non autorizzati o usate impropriamente come parcheggi.

Piazzale Loreto: gli elementi per migliorare ulteriormente il progetto

Il Municipio 2 propone anche l’implementazione del servizio BikeMi lungo gli assi di via Padova e viale Monza, attualmente non coperti dal servizio; l’inserimento all’interno dell’area di intervento di una casa dell’acqua a disposizione dei cittadini; l’inserimento di un richiamo al monumento dei 15 martiri di piazzale Loreto, che si trova all’esterno dell’area interessata dalla riqualificazione ma è proprio di fronte alla nuova piazza e inserito nel cono ottico che va da piazzale Loreto alla Stazione Centrale.

