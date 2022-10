Oltre un migliaio, i blaugrana che hanno invaso la città: danneggiata l'insegna della metro Cairoli e vandalizzata la vetrina di un negozio in centro

Individuato e fermato un gruppo di circa cento tifosi del Barcellona.

Inter-Barcellona, i tifosi danneggiano insegna della metro: identificati dalla polizia

Un’insegna della metro danneggiata e la vetrina di un negozio vandalizzata. È questo il bilancio della giornata di martedì 4 ottobre.

Lo ha comunicato la questura, che nelle scorse ore ha monitorato l’attività dei supporter della squadra spagnola in visita in città per la partita di Champions League contro l’Inter. I vandali facevano parte di un gruppo di circa un centinaio di tifosi bloccati dalla polizia e accompagnati allo stadio San Siro dagli agenti, secondo quanto previsto dal dispositivo di ordine pubblico del questore Giuseppe Petronzi.

La fermata della metropolitana coinvolta è quella di Cairoli, una stazione della linea rossa M1, mentre il negozio si trova all’interno della fermata.

Non solo tifosi del Barcellona: danneggiamenti anche in occasione di Milan-Dinamo Zagabria

Danni contenuti al contrario di ciò che è accaduto nelle scorse settimane durante la sfida di Champions League Milan-Dinamo Zagabria. Fermati e denunciati 14 ultrà croati: avevano coltelli, bastoni, oggetti contundenti e fumogeni. Momenti di panico anche nel quartiere CityLife dove 36 ultrà croati hanno fatto irruzione in un supermercato Carrefour, costringendo all’evacuazione dei clienti all’interno.

