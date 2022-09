Caro bollette, il piano del Comune di Milano per risparmiare

Il sindaco Sala: "Gruppo di lavoro con A2a, Politecnico e comune per soluzioni da adottare"

Il sindaco Beppe Sala è alla ricerca di un piano contro il caro bollette. Nel giro di qualche giorno verranno presentate alcune proposte per contenere gli aumenti che potrebbero incidere anche sui bilanci di Palazzo Marino.

Piano caro bollette Milano: tema energetico di pari passo con gli orari della città

A margine dell’inaugurazione della fan zone di Fiba Eurobasket allestita in centro per gli imminenti Europei che si terranno ad Assago, il primo cittadino ha affermato: “Non vogliamo fare azioni che possono essere di immagine ma danno risultati scarsi. Stiamo costituendo un gruppo di lavoro con A2a e Politecnico e comune per arrivare nel giro di una settimana a una proposta di soluzioni da adottare“.

Il tema energetico per Sala “deve andare di pari passo con quello degli orari della città: quando si apre, quando si chiude.

Quando tutto funziona”.

Piano caro bollette Milano: attese le nuove ipotesi

Le nuove regole dovranno affiancarsi a quelle che arriveranno a livello nazionale. Infine, conclude “È chiaro che noi dobbiamo pensare anche molto ai nostri uffici”.

Il primo cittadino avanza una prima proposta sugli uffici del Comune: “Tolti quelli aperti al pubblico, immaginare che il weekend siano ancora aperti proprio non va”.

Sala ha assicurato che nel giro di una settimana si arriverà a una proposta di soluzioni incisive e misurabili.

Non resta dunque che attendere nuove ipotesi e suggerimenti.

