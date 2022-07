Il dirigibile Goodyear torna in Italia e sorvola Milano: quando e perchè

Il mitico Zeppeling Goodyear è tornato in Lombardia

Nella giornata di sabato 9 luglio un gigantesco dirigibile ha solcato silenziosamente il cielo.

Dirigibile Goodyear: un ritorno tanto atteso

L’iconico pallone Goodyear non è certamente passato inosservato: nel tardo pomeriggio i cittadini che si trovavano in centro a Milano hanno alzato gli occhi per ammirare il “gigante buono” dei cieli.

Dopo il ritorno in Italia dello scorso anno, il dirigibile è tornato nel capoluogo per sorvolare Piazza del Duomo e il Castello Sforzesco.

Dirigibile Goodyear: l’evento a Monza

La società ha reso noto: “Il dirigibile Goodyear è un’icona dei cieli, ‘invitato d’onore’ nelle più importanti città a livello globale, per effettuare spettacolari riprese e trasmissioni dall’alto: la notte degli Oscar, le finali di NBA, il Superbowl, la 24Ore di Le Mans, solo per citarne alcuni”.

Questa volta ha ripreso una delle tappe del Fia World Endurance Championship, che si è tenuta domenica 10 luglio a Monza.

Dirigibile Goodyear, Versari: “Un appuntamento fisso del mese di luglio”

Elena Versari, Gm consumer di Goodyear Italia, ha affermato: “Siamo felici di accogliere di nuovo il passaggio del dirigibile Goodyear in Italia, che ormai sta diventando un appuntamento fisso del mese di luglio. È bellissimo vedere la sorpresa e lo stupore di chi, alzando gli occhi, è riuscito a vedere, in una città importante come Milano, il dirigibile Goodyear: un vero e proprio ambasciatore dei valori del nostro marchio, ma anche degli eventi più importanti di motorsport, e non solo, al mondo”.

