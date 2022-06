A Milano scatta l’allerta meteo: previsti due giorni di temporali

Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare la situazione

Nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 giugno scatta l’allerta meteo: nel capoluogo lombardo sono in arrivo forti temporali.

Meteo Milano: maltempo in arrivo

Il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla in previsione di temporali e rischio idrogeologico.

L’allerta proseguirà fino a mercoledì mattina.

La pioggia, proveniente dalla penisola Iberica, porterà condizioni di instabilità con possibilità di precipitazioni. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. A Milano saranno osservati speciali i fiumi Lambro e Seveso.

Meteo Milano: le previsioni del tempo per martedì 28

Martedì 28 giugno, in Lombardia, sono attesi rovesci e forti temporali, accompagnati da locali grandinate e colpi di vento.

A Milano sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima raggiungerà 31°C, mentre la minima 21°C. In mattinata i venti saranno deboli e proverranno da Nordest, tesi al pomeriggio. Temperature in generale diminuzione.

Meteo Milano: le previsioni del tempo per mercoledì

Mercoledì 29 giugno il tempo migliorerà: cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento, soprattutto nei giorni successivi.

Nuovo possibile aumento termico da venerdì: a Milano potrebbero toccarsi punte di 34/36°C.

